Εφιαλτική είναι η κατάσταση στο Ισραήλ με τη Χαμάς, καθώς η αιφνιδιαστική επίθεση με πυραύλους το Σάββατο (6.10.2023) το πρωί έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για μια κατάσταση πολέμου, αφού εισέβαλαν ένοπλοι ισλαμιστές στη χώρα και σκοτώνουν πολίτες εν ψυχρώ.

Ο εφιάλτης ξεκίνησε στο Ισραήλ από νωρίς το πρωί, όταν η Χαμάς εκτόξευσε 5.000 πυραύλους – όπως ισχυρίζεται – προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε περιοχές του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ. Από τις πυραυλικές επιθέσεις σκοτώθηκε μια Ισραηλινή, με τον στρατό να αναφέρει ότι βρίσκεται σε «κατάσταση πολέμου».

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωσε την έναρξη της επιχείρησης, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν, μετά την επίθεση με τους πυραύλους στις νότιες περιοχές του Ισραήλ. «Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε.

Πράγματι, ένοπλοι ισλαμιστές εισέβαλαν στο Ισραήλ και άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Hamas are opening fire at passing civilians in parts of southern Israel

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγάει το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel.

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

BREAKING: Israel's police commissioner says there are 21 active confrontation locations across southern Israel

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν δίπλα και πάνω σε φλεγόμενο ισραηλινό τανκ

Παλαιστίνιος τραβάει selfie μπροστά από ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τανκ

Παλαιστίνιοι περνούν τα σύνορα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ

Πλάνα από την εισβολή ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ

Παλαιστίνιοι κουβαλούν τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη

Βίντεο από τις πυραυλικές επιθέσεις:

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP



In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel



Isreal has…

Gaza fires rockets at Jerusalem in full-scale attack on Israel.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/UbhDgYL2Md — AF Post (@AFpost) October 7, 2023

Άμεσα αντίποινα από το Ισραήλ – Προχωρά στην επιχείρηση «Iron Swords»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιχείρηση Iron Swords ως αντίποινα στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς με τους πυραύλους. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Israel announces 'Operation Iron Swords'

«Η Χαμάς εξαπέλυσε πόλεμο κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο ίδιος και τόνισε ότι η ισλαμιστική οργάνωση «έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος. Η χώρα μας θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ισραηλινό μαχητικό τζετ στον αέρα κατά τη διάρκεια των αντίποινων της Ιερουσαλήμ

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι έχει πάρει ομήρους Ισραηλινούς στρατιώτες ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα social media φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων.

BREAKING: Hamas starts taking captured Israelis into the Gaza Strip

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot.

Καπνός από τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα

Παλαιστίνιοι διαλύουν τον φράχτη στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας

Το σημερινό επεισόδιο ήταν το σοβαρότερο από τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021, με ισραηλινά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ.

Εκκλήσεις για αίμα στο Ισραήλ – «Μπαίνουν» και άλλοι στον… πόλεμο μαζί με τη Χαμάς

Ένα σπίτι έχει επίσης χτυπηθεί στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πηγές από τον στρατό που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο dpa, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει έλλειψη.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση. «Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος Αμπού Χάμζα μέσω Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα.

Civilians from Gaza also appear to have entered Israeli territory following the large-scale infiltration of southern Israel by Palestinian armed groups.

Στα social media κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Footage of a hamas infiltrator using a motorized hang glider to get into Israel.

This is insane.



This is insane. pic.twitter.com/pUbmSEseUZ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) October 7, 2023

Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι Παλαιστίνιοι ισλαμιστές έχουν μεταμφιεστεί σε ισραηλινούς στρατιώτες και πηγαίνουν πόρτα πόρτα στις νότιες περιοχές του Ισραήλ, με σκοπό να σκοτώσουν πολίτες.

Breaking: In Israel's southern settlements, there are reports of active Hamas terrorists disguised as IDF soldiers and knocking on doors

Τα σχόλια πολεμικού ανταποκριτή του Fox News:

Some things we can't report yet. But the situation is very bad.

Παλαιστίνιοι πανηγυρίζουν για τις πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς

Παλαιστίνιοι φεύγουν από τα σπίτια τους μετά τα αντίποινα του Ισραήλ

Ισραηλινοί αναζητούν καταφύγιο σε κτίριο

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel.

Φωτογραφίες από τις καταστροφές:

