Το Ισραήλ δήλωσε σήμερα πως ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βρέθηκαν υπό ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά από σύστημα S-300 πάνω από τη Συρία τον Μάιο, τα οποία όμως δεν πέτυχαν τον στόχο τους, χαρακτηρίζοντας την αντιπαράθεση ως ένα συμβάν που δεν επαναλήφθηκε.

Αφού βοήθησαν τη Δαμασκό να αναστρέψει το κλίμα στον υπερδεκαετή εμφύλιο πόλεμο, οι ρωσικές δυνάμεις στη Συρία κάνουν συχνά τα στραβά μάτια σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων φιλοϊρανών μαχητών και μεταφορών όπλων.

Όμως το ισραηλινό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως, στις 13 Μαΐου, συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων S-300 που χειρίζονταν ρωσικές δυνάμεις έβαλε εναντίον ισραηλινών μαχητικών ενώ πραγματοποιούσαν έξοδο στη Συρία χωρίς να πλήξουν κανένα από αυτά.

“Ήταν ένα μοναδικό συμβάν”, δήλωσε ο Γκαντς σε διάσκεψη που διοργάνωσε το Channel 13, όταν ρωτήθηκε αν επιβεβαιώνει την αναφορά. Η ρωσική εκτόξευση σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος “δεν βρισκόταν πλέον εκεί γύρω”, είπε.

