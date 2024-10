Ισραήλ: «Νεκροί ακόμα δύο διοικητές της Χεζμπολάχ» – Αυξάνονται οι απώλειες από τις συγκρούσεις στο Λίβανο

Οι εντάσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, βρίσκονται «στο κόκκινο» με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν πλήγματα και αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ενώ το η ισραηλινή κυβέρνηση σχεδιάζει τα αντίποινα που θα εξαπολύσει κατά του Ιράν.

Χθες Τετάρτη (09.20.2024) ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου να προστατευθεί ο άμαχος πληθυσμός του Λιβάνου, όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Μάλιστα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει κρίσιμη, αφού η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε σήμερα (10.10.2024) ακόμα ένα μπαράζ με περίπου 40 ρουκέτες, ενώ ακόμα ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε ένα ισραηλινό άρμα μάχης στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, τονίζοντας ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των Ισραηλινών στρατευμάτων.

REUTERS/Ammar Awad

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα (10.10.2024) ότι ο έφεδρος αξιωματικός Ρόνι Γκανιζάτε σκοτώθηκε κατά την διάρκεια συγκρούσεων στο νότιο Λίβανο ενώ οι δυνάμεις αεράμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν ένα drone πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, δημοσιεύοντας σχετικά πλάνα.

Επιπρόσθετα, οι IDF ανακοίνωσαν ότι η πολεμική αεροπορία έπληξε και εξόντωσε τον Αντάμ Τζαχούτ, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ στη Συρία, ο οποίος «μετέφερε πληροφορίες που συγκέντρωνε για το συριακό μέτωπο, ώστε να οργανώνονται επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ στο Γκολάν».

Στη συνέχεια δημοσίευσαν πλάνα από την επιχείρηση εξουδετέρωσης ακόμα δύο στελεχών της Χεζμπολάχ, τον περιφερειακό διοικητή Αχμάντ Μουσταφά Αλί και τον Μουχάμαντ Αλί Χαμαντά, ο οποίος διοικούσε και συντόνιζε τις πυραυλικές επιθέσεις με στόχο την ισραηλινό πόλη Κιριάτ Σμονά.

