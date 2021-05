Σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν το βράδυ της Δευτέρας, 17.05.2021, στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο.

Αυτό ανακοίνωσε αρχικά ο ισραηλινός στρατός και στην συνέχεια πρόσθεσε πως ερευνά το περιστατικό. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή.

Λίγο αργότερα ήρθε και η… νέα ενημέρωση καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έξι ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να φτάσουν την ισραηλινή επικράτεια. Ο στρατός είπε πως ανταπέδωσε με βομβαρδισμούς του πυροβολικού προς τον Λίβανο.

Μια πηγή των λιβανέζικων δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε πως βλήματα του ισραηλινού πυροβολικού έπεσαν στην επικράτεια του Λιβάνου.

«Μαύρη» εβδομάδα με περίπου 200 νεκρούς. Αυτός είναι εν τω μεταξύ ο τραγικός απολογισμός των σφοδρών αεροπορικών βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσα στο εβραϊκό κράτος και την ισλαμιστική παράταξη Χαμάς. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, με τελευταίες τη Γαλλία και την Αίγυπτο να ζητούν το τέλος των εχθροπραξιών.

Gaza is now live .. Al-Rimal neighborhood near our house .. Destruction is everywhere. There are martyrs and wounded. #Gaza_under_attack_now pic.twitter.com/V6pmLP3nX5

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σφυροκόπησε τη Λωρίδα της Γάζας με δεκάδες πλήγματα μέσα σε μερικά λεπτά, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης. Εκατοντάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές.

BREAKING: The U.S. blocked a UN Security Council statement demanding a ceasefire between Israel and Hamas, reports @AFP.



It is the third time the U.S. has blocked a resolution. Israeli airstrikes have killed about 200 Palestinians in Gaza including 58 children. pic.twitter.com/rjybDHBRK3