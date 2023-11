Στο Ισραήλ έφτασε το πρωί της Δευτέρας (27.11.2023) ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, καθώς θα έχει μια σειρά από συζητήσεις με ισραηλινούς ηγέτες, που θέλουν να του επιστήσουν την προσοχή στη μοίρα των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και να συζητήσουν μαζί του για την αύξηση του αντισημιτισμού στο Ίντερνετ.

Ο Έλον Μασκ έφτασε στο Ισραήλ και συναντήθηκε ήδη με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Μάλιστα, μαζί με τον Νετανιάχουν επισκέφτηκαν το κιμπούτς Κφαρ Άζα, όπου η Χαμάς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση την 7η Οκτωβρίου.

Ο Νετανιάχου συνάντησε τον Μασκ στις 18 Σεπτεμβρίου στην Καλιφόρνια και του ζήτησε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και στη μάχη κατά των ομιλιών μίσους, έπειτα από εβδομάδες διενέξεων σχετικά με αντισημιτικό περιεχόμενο στην X.

Ο Μασκ απάντησε λέγοντας πως είναι κατά του αντισημιτισμού και εναντίον οτιδήποτε «προωθεί το μίσος και τη σύγκρουση», επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις του πως η X δεν θα προωθεί ομιλίες μίσους.

Thank you so much for being here. @elonmusk 🙏🏼 pic.twitter.com/p9m8zdb1HQ