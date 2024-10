Ισραήλ: Ο στρατός αιχμαλώτισε επίλεκτους μαχητές της Χεζμπολάχ και χτύπησε δεκάδες στόχους σε προπύργιό της

Δεν έχουν τέλος οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ όχι μόνο στη Βηρυτό αλλά και στο νότιο Λίβανο, με στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ σε συνδυασμό με την προώθηση των χερσαίων δυνάμεων των IDF στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα (16.10.2024) ότι έπληξε με αποτελεσματικότητα δεκάδες εχθρικούς στόχους στην πόλη Ναμπάτια, η οποία θεωρείται ένα από τα «προπύργια» της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Στην ανακοίνωση οι IDF αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι: «Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στην περιφέρεια της Ναμπάτια, που περιλαμβάνουν «τοποθεσίες τρομοκρατικών υποδομών, κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και τοποθεσίες αποθήκευσης όπλων, οι οποίες είχαν εγκατασταθεί από τη Χεζμπολάχ δίπλα σε μη στρατιωτικές υποδομές».

🎯 The IDF struck dozens of Hezbollah terrorist targets in the Nabatieh area and dismantled underground infrastructure used by Hezbollah’s Radwan Forces in southern Lebanon



Earlier today, with the direction of the IDF Northern Command, the IAF struck dozens of Hezbollah…