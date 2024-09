Ισραήλ: Οι δραματικές τελευταίες στιγμές των 6 νεκρών ομήρων – «Από αύριο η χώρα θα τρέμει», λένε οι οικογένειές τους

Καζάνι που βράζει είναι το εσωτερικό του Ισραήλ, μετά από την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε τα πτώματα έξι ομήρων στη Γάζα

Τα πτώματα των έξι ομήρων που κρατούνταν από την Χαμάς, εντοπίστηκαν ξημερώματα Κυριακής (01.09.2024) από τις δυνάμεις του Ισραήλ, σε μια σήραγγα κάτω από την πόλη Ράφα στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε δήλωση που εξέδωσε νωρίς σήμερα το πρωί πως τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Οι πέντε από τους έξι ομήρους -ηλικίας 23 έως 32 ετών- συνελήφθησαν στο φεστιβάλ της μουσικής τέκνο Nova από μαχητές της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ κατά την οποία 1.205 άνθρωποι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστηρίζει πως οι έξι όμηροι ήταν ζωντανοί όταν απήχθησαν από τη Χαμάς και στη συνέχεια «δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τη Χαμάς».

Ενεδικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, είναι και η ανακοίνωση από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, το οποίο καλεί σε «σαρωτικές διαδηλώσεις».

«Ο Νετανιάχου εγκατέλειψε τους ομήρους. Αυτό είναι πλέον γεγονός», αναφέρει το Φόρουμ σε μια “δραματική”, όπως την χαρακτηρίζει το ίδιο, ανακοίνωση με την οποία καλεί το κοινό να προετοιμαστεί για την πραγματοποίηση σαρωτικών διαδηλώσεων αύριο.

«Από αύριο, η χώρα θα τρέμει. Καλούμε το κοινό να προετοιμαστεί. Η χώρα θα ακινητοποιηθεί. Η εγκατάλειψη έχει τελειώσει».

Μάλιστα, αρκετές επιχειρήσεις (εστιατόρια κ.α.) ανακοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας «για την αποτυχία της κυβέρνησης να καταλήξει σε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων» και ενθαρρύνουν το κοινό να βγει στους δρόμους, αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet.

Το Ισραηλινό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο εκπροσωπεί τους περισσότερους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από 200 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ έχουν προσχωρήσει στις εκκλήσεις του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων για γενική απεργία μετά την ανάσυρση των σορών έξι δολοφονημένων ομήρων από τη Γάζα.

Στο μεταξύ, συγκλονίζουν οι συγγενείς των νεκρών ομήρων, οι οποίοι εκφράζουν τη θλίψη για τον χαμό των αγαπημένων τους προσώπων, αλλά και την οργή τους.

Χαρακτηριστικό είναι το αποχαιρετιστήριο μήνημα του Gil Dickmann, ξάδελφος της δολοφονημένης ομήρου Carmel Gat, ο οποίος της ζητά συγγνώμη για την αποτυχία του να την φέρει πίσω στην πατρίδα ζωντανή.

«Μακάρι να μας έβλεπες και να μας άκουγες. Μακάρι, παρόλο που είδες με τα μάτια σου τη φρικτή δολοφονία της μητέρας σου Kinneret, να ανακάλυπτες ότι ο πατέρας σου Eshel, τα αδέλφια σου Alon και Or, ο γαμπρός σου Yarden και η ανιψιά σου Gefen επέζησαν. Μακάρι να έβλεπες πώς οι φίλοι σου πάλεψαν για να σε φέρουν πίσω ζωντανή», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Μακάρι να μην άκουγες τον πρωθυπουργό να λέει ότι θεωρεί τον “Διάδρομο της Φιλαδέλφειας” πιο σημαντικό από τη ζωή σου και τις ζωές των υπόλοιπων ομήρων. Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς αυτό σε γέμισε οργή», λέει

Ο Ντίκμαν εύχεται στη μνήμη της να διαμαρτυρηθούν απόψε χιλιάδες άνθρωποι, «όπως θα έκανες εσύ», και ελπίζει ότι με μια συμφωνία θα σωθούν και άλλοι όμηροι.

Το Times of Israel σκιαγραφεί το προφίλ των έξι αδικοχαμένων ομήρων:

Το βράδυ πριν ο 23χρονος ισραηλινοαμερικανός πολίτης Hersh Goldberg-Polin τεθεί σε ομηρία από τη Χαμάς, στο μοιραίο μουσικό φεστιβάλ Supernova, δείπνησε με την οικογένειά του και στη συνέχεια έφυγε στις 11 το βράδυ για να πάει για κάμπινγκ.

Η μητέρα του, Rachel Goldberg, άκουσε για τελευταία φορά από τον Hersh νωρίς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, όταν ο γιος της έστειλε δύο μηνύματα στο WhatsApp, το ένα λέγοντας στους γονείς του ότι τους αγαπούσε και το άλλο λέγοντας «Λυπάμαι».

Αφού μίλησαν με αρκετούς από τους στενούς φίλους του Hersh, κατάφεραν να καταλάβουν ότι ο Hersh και ο καλύτερός του φίλος, ο Aner Shapira, πήγαν στο rave party.

Οι δύο τους εθεάθησαν για τελευταία φορά σε ένα κατάμεστο καταφύγιο στο πεδίο, γεμάτο με ανθρώπους που προσπάθησαν να ξεφύγουν από την επίθεση της Χαμάς στο πάρτι το πρωί της 7ης Οκτωβρίου.

