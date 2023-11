«Μάχη για τη ζωή της», δίνει η 84χρονη Alma Avraham, η πρώην όμηρος της Χαμάς που απελευθερώθηκε χθες Κυριακή (26.11.2023), σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές και ενώ οι συγγενείς της καταγγέλλουν τις συνθήκες της διαβίωσης στη Γάζα.

Οι συγγενείς της 84χρονης δηλώνουν ότι όταν η Χαμάς την απήγαγε στις 7 Οκτωβρίου από το σπίτι της στο κιμπούτζ Ναχάλ Οζ, η Alma Avraham ήταν αυτοεξυπηρετούμενο μέλος της κοινότητας. Όταν επέστρεψε στο Ισραήλ, μετά από 50 ημέρες στα χέρια των τρομοκρατών ως όμηρος, «δίνει μάχη για τη ζωή της».

Η 84χρονη απελευθερώθηκε χθες μαζί με άλλους 16 ομήρους, συμπεριλαμβανομένης μιας 4χρονης Αμερικανοϊσραηλινής, κατά την τρίτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ενώ οι υπόλοιποι όμηροι ήταν καλά στην υγεία τους, η κόρη της Alma είπε σε δημοσιογράφους ότι η μητέρα της έφθασε με 40 σφυγμούς και υποθερμία (28°C).

Ο υποδιοικητής του νοσοκομείου Σορόκα στην πόλη Μπεέρ Σέβα ανέφερε ότι η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και ότι νοσηλεύεται σε καταστολή σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, η Τάλι Αμάνο υποστήριξε ότι η μητέρα της θα είχε πεθάνει εάν διακομιζόταν στο νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα. Ανέφερε πως εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, για τα οποία όμως ελάμβανε φαρμακευτική αγωγή και η κατάσταση της υγείας της ήταν υπό πλήρη έλεγχο.

Alma Avraham, 84, was released from Gaza yesterday on the brink of death after being held hostage for 51 days. Doctors are fighting to save her life.

Her daughter Tal Amano speaks out: pic.twitter.com/8OvAFhol0v