Ισραήλ: Ρουκέτα έπεσε κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Άντονι Μπλίνκεν στο Τελ Αβίβ

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ κατέρριψε δύο ρουκέτες από τον Λίβανο που πυροδότησε σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στο Τελ Αβίβ, δήλωσαν σήμερα, Τετάρτη (23.10.24) οι IDF, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιούσε επίσκεψη στην πόλη.

Μάλιστα, μία ρουκέτα φέρεται να έπεσε κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Άντονι Μπλίνκεν, με τον διεθνή Τύπο να αναφέρει πως αμερικανοί αξιωματούχοι κατευθύνθηκαν μαζί με άλλους επισκέπτες στο καταφύγιο του ξενοδοχείου.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ξεκάθαρο αν προχώρησε στην κίνηση αυτή και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η κατάρριψη των ρουκετών έγινε λίγο αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από τα ανατολικά με στόχο το λιμάνι της Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Two Long-Range Rockets launched from Southern Lebanon at Central Israel, were Intercepted within the last few minutes by the Israeli Air Force. pic.twitter.com/s8PWHIYMXw

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, υπενθύμισε στον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, ότι το εμπάργκο όπλων είναι «ακόμα στο τραπέζι» σε περίπτωση που οι ισραηλινές δυνάμεις δεν εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ με προορισμό την Σαουδική Αραβία αποκάλυψε ότι «θα ακολουθήσει όσα προβλέπει ο νόμος» για τη συνέχιση στρατιωτικής βοήθειας προς το Τελ Αβίβ, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Sirens blared in Tel Aviv while Secretary of State Antony Blinken is still in the city.



We can see faint smoke trails above our hotel after air-defenses struck the projectile.



Now that the sirens have stopped, people in Tel Aviv have gone back to normal life.