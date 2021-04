Ανείπωτη τραγωδία στο Ισραήλ με τους νεκρούς από το δυστύχημα στη θρησκευτική εορτή στο βόρειο τμήμα της χώρας να ανέρχονται σε 45.

Οι τραυματίες είναι 150 αρκετοί εκ των οποίων βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση ενώ μέχρι και το μεσημέρι στο Ισραήλ οι αρχές δυσκολεύονται να απομακρύνουν τους προσκυνητές, που είναι υπερορθόδοξοι Εβραίοι, από το σημείο της τραγωδίας.

Οι προσκυνητές είχαν συγκεντρωθεί για τη γιορτή Λαγκ Μπα’ομέρ, στον τάφο ενός ραβίνου του 2ου Μ.Χ αιώνα και τραγουδούσαν και χόρευαν παρά το γεγονός πως όπως δείχνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο ήταν στριμωγμένοι και ο συνωστισμός ήταν τεράστιος.

Civilian tragedy during religious festival in Israel: 45 people (reported) dead: pic.twitter.com/Hjbz1ZSapp

Η τραγωδία ξεκίνησε όταν κάποιοι άνθρωποι γλίστρησαν από μια κερκίδα και έπεσαν πάνω σε άλλους προκαλώντας τον πανικό. Οι προσκυνητές νόμιζαν πως δέχθηκαν επίθεση και άρχισα να τρέχουν αλλόφρονες με αποτέλεσμα να επικρατήσει πανικός και ποδοπάτημα με τραγική κατάληξη του δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνει πως η γιορτή είχε κυριολεκτικά ασφυκτικά πολύ κόσμο, ο οποίος στριμωχνόταν πάρα πολύ προκειμένου να προχωρήσει και να πάει στο χώρο της τελετής. Όλοι σχεδόν όσοι ήταν στο χώρο χοροπηδούσαν και χόρευαν τόσο στην ξύλινη εξέδρα που είχε στηθεί όσο και κάτω.

Λίγα λεπτά μετά, η εξέδρα υποχώρησε και οι άνθρωποι «έλιωσαν» ο ένας τον άλλον επί της ουσίας. Οι εικόνες χαράς μετατράπηκαν σε εικόνες φρίκης με πτώματα παντού και κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει μέσα στον πανικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση στο Ισραήλ από την έναρξη της πανδημίας και μετά.

ALERT 🚨 Moments before the incident that killed 44 at Mount Meron, #Israel pic.twitter.com/AYpqqV5Y1D