Σοκαρισμένη είναι η υφήλιος από το φριχτό ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή στην Μερόν στον Ισραήλ, που κόστισε τη ζωή σε 44 ανθρώπους.

Βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δείχνει πως η γιορτή είχει κυριολεκτικά ασφυκτικά πολύ κόσμο, ο οποίος στριμωχνόταν πάρα πολύ προκειμένου να προχωρήσει και να πάει στο χώρο της τελετής. Όλοι σχεδόν όσοι ήταν στο χώρο χοροπηδούσαν και χόρευαν τόσο στην ξύλινη εξέδρα που είχε στηθεί όσο και κάτω.

Λίγα λεπτά μετά, η εξέδρα υποχώρησε και οι άνθρωποι «έλιωσαν» ο ένας τον άλλον επί της ουσίας. Οι εικόνες χαράς μετατράπηκαν σε εικόνες φρίκης με πτώματα παντού και κόσμο να προσπαθεί να διαφύγει μέσα στον πανικό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση στο Ισραήλ από την έναρξη της πανδημίας και μετά.

ALERT 🚨 Moments before the incident that killed 44 at Mount Meron, #Israel pic.twitter.com/AYpqqV5Y1D