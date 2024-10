Ισραήλ: Τα τελευταία λόγια του πρώτου θύματος από την χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο – «Στην οικογένειά μου, μέχρι τη νίκη»

Ο πρώτος άνθρωπος που έπεσε νεκρός στη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο είναι ένας 22χρονος στρατιώτης, όπως ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο Eitan Itzhak Oster ήταν διοικητής ομάδας στη μονάδα καταδρομέων Egoz, από το Modi’in και το πρώτο θύμα που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μάχης του Ισραήλ με στελέχη της Χεζμπολάχ σε ένα χωριό στο νότιο Λίβανο. Η οικογένειά του δημοσίευσε σήμερα (02.10.2024) ένα συγκινητικό βίντεο το οποίο τράβηξε ο 22χρονος λίγη ώρα πριν την χερσαία εισβολή.

Στο μήνυμά του, ο Όστερ διαβεβαίωσε την οικογένειά του ότι αυτός και οι στρατιώτες του είναι καλά προετοιμασμένοι για την αποστολή εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο Όστερ και άλλα 4 μέλη της μονάδας καταδρομέων Egoz σκοτώθηκαν όλοι μαζί από επίθεση της Χεζμπολάχ σε χωριό στο νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε πριν δύο μέρες περιορισμένης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στα χωριά του νότιο Λιβάνου, για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα και να εξαλείψει θέσεις της Χεζμπολάχ.

«Στην αγαπημένη μου οικογένεια. Ο GK Chesterton είπε κάποτε ότι «Ο αληθινός στρατιώτης μάχεται όχι επειδή μισεί αυτό που είναι μπροστά του, αλλά επειδή αγαπά αυτό που βρίσκεται πίσω του», λέει ο Oster, αναλογιζόμενος τις κοινότητες στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, τις οποίες θρηνεί ότι έχουν μετατραπεί σε «Πόλεις-φαντάσματα» τον περασμένο χρόνο λόγω των επαναλαμβανόμενων πυραύλων της Χεζμπολάχ.

«Αυτό ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για μένα. Έφτασε η ώρα και η αποστολή μας είναι να επιτρέψουμε στους κατοίκους του βορρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους», λέει, προσθέτοντας ότι το θεωρεί ως μια “ιστορική ευκαιρία” που είναι περήφανος που την εκμεταλλεύεται ώστε τα μικρά του ανίψι δεν αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το ίδιο βάρος όταν μεγαλώσουν.

