Ισραήλ: Τι θα συμβεί εάν επιτεθεί στα πετρέλαια του Ιράν – Ανάλυση του Politico

Την ανάσα του κρατάει ολόκληρος ο πλανήτης μετά από την πυραυλική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ την περασμένη Τρίτη (1.10.24) και την δυναμική απάντηση που ετοιμάζει το Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει διαμηνύσει ότι «το Ιράν θα πληρώσει το μεγάλο λάθος που έκανε», ενώ σήμερα Παρασκευή (4.10.24), ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έστειλε μήνυμα ενότητας στον μουσουλμανικό κόσμο απέναντι στον κοινό εχθρό το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την ιρανική με σχεδόν 200 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας ως «νόμιμη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Ισραηλινοί ως αντίποινα στην ιρανική επίθεση. Το άλλο σενάριο είναι αυτό της επίθεσης στις ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει σε σχετική ερώτηση: «Το συζητάμε αυτό. Και δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σήμερα. Θα το συζητήσουμε αργότερα».

Η αγορά πετρελαίου έχει τρόπους να προστατευτεί

Σύμφωνα πάντως με το Politico, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει νέους τρόπους να προστατευτεί.

Ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν δοκιμάζει την πίστη της παγκόσμιας αγοράς ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου δεν θα επηρεαστούν από τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Επί δεκαετίες, οι συγκρούσεις στην πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή συχνά τρόμαζαν τις αγορές πετρελαίου και επιβάρυναν την οικονομία.

Tα πράγματα φαίνονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής διαφορετικά, μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για την κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία έχει υποστεί κριτική από τους Ρεπουμπλικάνους για τις τιμές των καυσίμων και προσπαθεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από την εκτόξευση σχεδόν 200 πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ την Τρίτη.

AP Photo/Hasan Jamali

Η αυξημένη παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία και άλλα μέρη τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει διαφοροποιήσει την παγκόσμια προσφορά καυσίμων, πράγμα που σημαίνει ότι οι αγορές πετρελαίου βασίζονται λιγότερο στα καύσιμα από την Μέση Ανατολή

Αυτό ισχύει παρά το ανοδικό τράνταγμα των τιμών του πετρελαίου την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε δημοσίως ότι οι μάχες θα μπορούσαν να επεκταθούν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. «Για όσους από εμάς περνάμε τη ζωή μας κοιτάζοντας τις επιπτώσεις μιας κρίσης (στη Μέση Ανατολή) στις τιμές του πετρελαίου, προφανώς τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια ήταν μια πλήρης αποτυχία», δήλωσε ο Μάικλ Νάιτς (Michael Knights), αναλυτής στη δεξαμενή σκέψης The Washington Institute for Near

«Ανεξάρτητα από το πόσο τρελό είναι το πράγμα, έχει ελάχιστο αντίκτυπο στο πετρέλαιο. Η αγορά έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι μπορεί να καλύψει τις ελλείψεις». Τα επόμενα στάδια της σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσαν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της αγοράς με τρόπους που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζυγίζει πώς θα ανταποδώσει τα αντίποινα για τις πυραυλικές επιθέσεις της Τρίτης, με τις πετρελαιοπηγές και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν να διαφαίνονται ως οι πιο πιθανοί στόχοι.

Η ιρανική απάντηση σε μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει επιθέσεις σε στόχους αλλού, όπως τα πετρελαϊκά πεδία της Σαουδικής Αραβίας, ή να οδηγήσει στο κλείσιμο ενός βασικού κόμβου για τις μεταφορές πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.