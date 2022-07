«Κόβουν» την ανάσα τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από τον θάνατο ενός άνδρα μέσα σε μια πισίνα στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια ενός εταιρικού πάρτι.

Ο άνδρας που έχασε τη ζωή του στην πισίνα ήταν ένας 32χρονος εργαζόμενος της εταιρίας που έκανε πάρτι σε μια πολυτελή βίλα, καθώς άνοιξε μια τρύπα βάθους 13 μέτρων και τον… «κατάπιε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, καταγράφεται ο πανικός από τους συναδέλφους του και οι αγωνιώδεις προσπάθειές τους να τον σώσουν. Όλα γίνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τη στιγμή που η διασκέδαση των εργαζομένων μετατρέπεται στον απόλυτο εφιάλτη.

Το βάθος της τρύπας ήταν αρκετά μεγάλο για να μπορέσουν να βουτήξουν οι υπόλοιποι καλεσμένοι του πάρτι και να σώσουν τον άτυχο άνδρα ενώ οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου 4 ώρες για να φτάσουν στον Κλιλ Κίμι, το θύμα του τραγικού περιστατικού, αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp