Ισραήλ: Χτύπησε για πρώτη φορά χριστιανικό χωριό στο βόρειο Λίβανο – «Πάνω από 18 άτομα σκοτώθηκαν»

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χεζμπολάχ το βράδυ της Κυριακής (13.10.2024) με στόχο στρατιωτική βάση του Ισραήλ, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιωτικοί, οι δυνάμεις των IDF πέρασαν σήμερα (14.10.2024) στην αντεπίθεση, εξαπολύοντας πολλαπλά πλήγματα στο Λίβανο, με στόχο θέσεις της Χεζμπολάχ.

Αρχικά, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Μουχάμαντ Καμέλ Ναΐμ, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της επίλεκτης δύναμης Αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ, ο οποίος διοικούσε μονάδα αντιαρματικών πυραύλων και ήταν υπεύθυνος για πολλές επιθέσεις κατά των ισραηλινών τεθωρακισμένων δυνάμεων.

Μάλιστα, οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από την αεροπορική επίθεση:

Λίγο μετά τις 3 μ.μ, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Αϊτού, του βόρειου Λιβάνου, με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου να αναφέρει ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 18 άνθρωποι ενώ αρκετοί ακόμα έχουν τραυματιστεί.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon . #AlMayadeen ‘s correspondent reported that the aggression resulted in martyrs. This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB

Το χτύπημα έγινε σε μια μικρή πολυκατοικία στο χωριό Αϊτού, με τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι εκεί είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι από τα νότια της χώρας. Η Χεζμπολάχ έχει κυρίως παρούσα στα νότια της χώρας και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

🟡 BREAKING: Hezbollah rockets made multiple direct impacts in the Karmiel settlement, located in northern Israeli-occupied Palestine. Multiple casualties have been reported. This comes shortly after Israel launched its first airstrikes on the town of Aitou in northern Lebanon. pic.twitter.com/6rpRnAcbKZ