Πολύ δυνατός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε τη Χιλή. Στην έρημο Ατακάμα στο βόρειο τμήμα της χώρας της Νότιας Αμερικής εντοπίζεται το επίκεντρο.

Ο ισχυρότατος σεισμός των 6,7 Ρίχτερ, σύμφωνα με το αμερικανικό αλλά και το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο, που έπληξε τη βόρεια Χιλή σημειώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης, 31 Οκτωβρίου ώρα Ελλάδας.

Επίκεντρο της σεισμικής δόνησης είναι η έρημος Ατακάμα, ενώ το εστιακό βάθος του σεισμού είναι στα 22,5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν θύματα ή τραυματισμούς.

Η έρημος Ατακάμα βρίσκεται στη βόρεια Χιλή. Αποτελεί ουσιαστικά μια άνυδρη πεδιάδα αποτελούμενη από λεκάνες αλάτων, άμμου και ξερής λάβας, εκτεινόμενη από τις Άνδεις έως τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η ανακοίνωση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC):

#Earthquake 74 km W of #Vallenar ( #Chile ) 32 min ago (local time 09:33:42). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience: 📱 https://t.co/IbUfG7TFOL 🌐 https://t.co/7im5G6VnW5 pic.twitter.com/1746vZnEas

Βίντεο από τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος:

Από τον σεισμό προκλήθηκαν και κατολισθήσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο:

#BreakingNews

6.5 earthquake in #Vallenar, #Chile



The landslide caused by the #earthquake in Vallenar, Chile #ChileEarthquake #Chilequake #VallenarEarthquake pic.twitter.com/vmv4u1OgqX