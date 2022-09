Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την κεντρική Ιταλία και είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και κατοικίες.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν με αποτέλεσμα τουλάχιστον 50 άτομα να τραυματιστούν από τις σφοδρές πλημμύρες της Ιταλίας.

Επίσης αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα οκτάχρονο παιδί που βρισκόταν με τη μητέρα του μέσα σε αυτοκίνητο. Η μητέρα σώθηκε από τους πυροσβέστες, όμως το ισχυρό ρεύμα του νερού παρέσυρε το παιδί της, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI.

Η περιφέρεια που επλήγη περισσότερο είναι η επαρχία της Ανκόνας, λιμάνι στις όχθες της Αδριατικής, αλλά η κακοκαιρία έπληξε επίσης τη γειτονική περιφέρεια της Ούμπρια.

Unfortunately, the number of flood victims in Marche has risen to 10 people. Italy#flood #flooding #floods #flashflood #Marche pic.twitter.com/QPPhypins9