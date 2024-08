Ιταλία: Αγνοούνται μητέρα και γιος μετά από μεγάλη κατολίσθηση στο χωριό Ταλανίκο

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ιταλία με συνέπεια μία μητέρα με τον γιο της να αγνοούνται μετά από κατολίσθηση στο χωριό Ταλανίκο του δήμου Σαν Φελίτσε α Καντσέλο, στην περιοχή της Καζέρτα.

Τα δύο άτομα που αγνοούνται στην Ιταλία επέβαιναν σε τρίκυκλο το οποίο παρασύρθηκε από ένα ποτάμι λάσπης και έχει βρεθεί σε μια πλαγιά. Έχουν χαθεί ωστόσο τα ίχνη της 74χρονης γυναίκας και του 42χρονου γιου της από την κατολίσθηση.

Πιθανότατα επειδή μάζευαν φουντούκια δεν αντιλήφθηκαν την κατολίσθηση και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν τους παρέσυρε το κύμα λάσπης. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Οι ζημιές από τις λάσπες είναι μεγάλες και πολλοί ήταν οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους έντρομοι αφού τα νερά πλημμύρισαν κελάρια και γκαράζ, παίρνοντας μαζί τους τα πάντα. Αυτοκίνητα παρασύρονταν σαν καρυδότσουφλα.

🚨🇮🇹 | Flood also in San Felice a Cancello, in the Caserta area ,#Italy #temporale #campania

#flood #alluvione

Keep always informed! https://t.co/BBQLY54NEO pic.twitter.com/f6ZDrAVpaN