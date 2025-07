Τραμπ: «Ελπίζουμε να επιτευχθεί εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς μέσα στην επόμενη εβδομάδα»

Την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς εξέφρασε σήμερα (01.07.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να επιτευχθεί εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μέχρι την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην αμερικανική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου 2025.

«Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει, και ελπίζουμε ότι θα γίνει εντός της επόμενης εβδομάδας», απάντησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ τόνισε η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις για να τεθεί σε ισχύ η συγκεκριμένη εκεχειρία.

.@POTUS on Gaza: “We hope [a ceasefire] is going to happen and we’re looking for it to happen sometime next week. We want to get our hostages back.” pic.twitter.com/uJPAEmRbvM