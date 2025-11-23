Ιταλία: Αυτό είναι το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο – Έχει ύψος 750 μέτρα και πλάτος 450

Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, θα υψωθεί σε λίγες μέρες για ακόμη μία φορά στην Ούμπρια της Ιταλίας, σοι πλαγιές του όρους Ingino, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες.

Το φωτεινό υπερθέαμα σε σχήμα δέντρου δεσπόζει πάνω από την ιστορική πόλη Gubbio της Ιταλίας και φτάνει τα 750 μέτρα ύψος και 450 μέτρα πλάτος, αποτελώντας ένα μοναδικό αξιοθέατο.

Το «δέντρο» σχηματίζεται με περισσότερα από 3.000 πολύχρωμα φωτάκια και 8,5 χλμ. ηλεκτρικού καλωδίου, ενώ το αστέρι στην κορυφή του λάμπει χάρη σε περίπου 200 λαμπτήρες. Ο σχηματισμός είναι ορατός από απόσταση έως και 50 χιλιομέτρων.

Το φωτεινό «δέντρο» ξεκινά από τα τείχη της μεσαιωνικής Gubbio και ανεβαίνει μέχρι τη Βασιλική του πολιούχου Sant’Ubaldo, όπου δεσπόζει το μεγάλο αστέρι. Το δέντρο φωταγωγείται καθημερινά την περίοδο των γιορτών, από τη δύση του ηλίου έως αργά το βράδυ, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα πάνω από την πόλη.

Η ιδέα βρέθηκε το 1981, όταν οι κάτοικοι της πόλης αναζήτησαν έναν διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Από τότε, η φωταγώγηση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με τη βοήθεια ομάδας εθελοντών, οι οποίοι αφιερώνουν περίπου τρεις μήνες για την προετοιμασία.

Η επίσημη φωταγώγηση γίνεται πάντα στις 7 Δεκεμβρίου, παραμονή της εορτής της Αμόλυντης Σύλληψης.

Από το 2010, όλη η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τα φώτα παράγεται από φωτοβολταϊκό σύστημα, καθιστώντας το εντυπωσιακό θέαμα και περιβαλλοντικά φιλικό.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν στη Gubbio για να δουν από κοντά το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο το 1991 καταχωρήθηκε στο Guinness ως το μεγαλύτερο του κόσμου.