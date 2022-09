Τουλάχιστον εφτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των σφοδρών βροχοπτώσεων και τις πλημμύρες που ακολούθησαν στην Ιταλία, και είχαν ως αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε χειμάρρους.

Η σφοδρή κακοκαιρία σημειώθηκε στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας και σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa ήδη 7 άνθρωποι παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά και έχασαν τη ζωή τους.

«Έχουμε έναν προσωρινό απολογισμό με επτά νεκρούς, σύμφωνα με την τοπική νομαρχία. Το έβδομο πτώμα μόλις βρέθηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Φαμπρίτσιο Κούρτσο, επικεφαλής της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το νερό έφτασε στους πρώτους ορόφους των πολυκατοικιών.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά στο Μπετολέλε, στην περιοχή της Σενιγκάλια.

Τέσσερις ακόμα εντοπίστηκαν νεκροί στην Όστρα, ένας στο Τρεκαστέλλι και ένας στην Μπάρμπαρα, επαρχία της Ανκόνα.

Σημειώνεται πως οι αρχές έχουν ανακοινώσει πως τρία ακόμα άτομα αγνοούνται, ανάμεσά του μια νεαρή μητέρα και το μικρό παιδί της.

Οι δυο τους αγνοούνται από τη στιγμή που το αυτοκίνητό τους παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη Μπάρμπαρα. Η γυναίκα φέρεται να εγκατέλειψε το αυτοκίνητο αγκαλιά με το παιδί και έκτοτε αγνοούνται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδεχομένως η μητέρα να έχει διασωθεί, όμως το ισχυρό ρεύμα του νερού παρέσυρε το παιδί της.

Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

