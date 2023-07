Η «Αφροδίτη των κουρελιών», ένα από τα γνωστότερα γλυπτά του Ιταλού καλλιτέχνη της Αrte Povera Μικελάντζελο Πιστολέτο, καταστράφηκε σήμερα στη Νάπολη από πυρκαγιά και οι αρχές συνέλαβαν για εμπρησμό έναν 32χρονο άστεγο.

Το έργο, ύψους περίπου 10 μέτρων, που εικονίζει την Αφροδίτη, τη θεά του έρωτα και της ομορφιάς μπροστά σε έναν τεράστιο σωρό από πολύχρωμα ρούχα και κουρέλια, βρισκόταν κοντά στο δημαρχείο. Είχε τοποθετηθεί εκεί στις 28 Ιουνίου, παρουσία του δημάρχου και του δημιουργού του.

Ο δήμαρχος Γκαετάνο Μανφρέντι είπε ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα ήταν «μια βίαιη ενέργεια που μας άφησε άφωνους» και υποσχέθηκε ότι το έργο θα ανακατασκευαστεί. Ο Μικελάντζελο Πιστολέτο είπε ότι αισθάνεται «πικραμένος και πληγωμένος» από τον βανδαλισμό της Αφροδίτης του, πρόσθεσε ο δήμαρχος αφού συνομίλησε μαζί του. Ευχήθηκε όμως η φωτιά αυτή να αποτελέσει «μια ευκαιρία για μια νέα αρχή».

