Τη στιγμή που μια γυναίκα διστάζει την ώρα που επιχειρεί βουτιά, παραπατάει και πέφτει από ύψωμα πάνω σε βράχια, κατέγραψε με το κινητό του ένας Αυστραλός σε θάλασσα της Ιταλίας.

Ο νεαρός καταγράφει τις βουτιές που κάνουν τουρίστες στην περιοχή Φιόρντο ντι Φουρόρε στην Ιταλία, τη στιγμή που η γυναίκα χάνει τη συγκέντρωσή της, στη συνέχεια την ισορροπία της και καταλήγει στα βράχια.

Στου βίντεο ακούγονται άλλοι άνθρωποι να ουρλιάζουν λόγω του σοκαριστικού θεάματος. Η γυναίκα πέφτει με τα πόδια και στη συνέχεια καταλήγει μέσα στο νερό.

«Στο επεισόδιο αυτής της εβδομάδας για τον λόγο που πρέπει να κάνετε ασφάλεια ως ταξιδιώτες, έχουμε μια γυναίκα η οποία δεν έχει ιδέα πόσο κρύο είναι το νερό», λέει στο βίντεό του ο άνδρας.

Δείτε το βίντεο:

why tourists needed to get travel insurance.



The dramatic scene was coincidentally captured by Australian who had moments earlier been highlighting why tourists needed to get travel insurance.#Fall #cliff #Italy pic.twitter.com/crs4Z6fwpE