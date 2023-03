Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί της Τετάρτης (29.03.2023) στις πυροσβεστικές Αρχές της Ιταλίας, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών κοντά στην πόλη Νοβάρα.

Η φωτιά στο εργοστάσιο χημικών, που βρίσκεται στην βόρεια Ιταλία, ξέσπασε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από μεγάλη απόσταση είναι ορατό ένα μεγάλο, μαύρο σύννεφο καπνού και ο δήμαρχος της Νοβάρα κάλεσε τους πολίτες να κρατήσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά.

Στο σημείο της φωτιάς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, επιχειρούν τρεις ομάδες πυροσβεστών. Εκπρόσωποι της Ιταλικής Πυροσβεστικής δήλωσαν ότι ευελπιστούν να επιτευχθεί σύντομα ολική κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση RAI, η αστυνομία αποφάσισε να εκκενώσει τα σπίτια σε ακτίνα 500 μέτρων από το εργοστάσιο. Μάρτυρες μάλιστα ανέφεραν ότι οι φλόγες έχουν ύψος έως και 50 μέτρα και ότι ακούγονται επαναλαμβανόμενες εκρήξεις.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά στο εργοστάσιο εργάζονταν περίπου 50 άτομα, ενώ όταν ξέσπασε η φωτιά ήταν περίπου 30 εκεί, και όλοι είναι ασφαλείς. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες, είναι όμως έντονη ανησυχία για τοξικά αέρια. Με βάση τις πρώτες δειγματοληψίες πάντως, φαίνεται να μην υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες.

