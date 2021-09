Ένας ιερέας στην Ιταλία έγινε πρωταγωνιστής σε σκάνδαλο κλοπής χρημάτων από την εκκλησία, τα οποία χάλασε για να αγοράσει ναρκωτικά και να οργανώσει πάρτι με όργια, εκεί όπου θα πούλαγε και τις ουσίες.

Ο 40χρονος κληρικός, Φραντσέσκο Σπαγνιέσι από το Πράτο της Ιταλίας, έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, αφού συνελήφθη για κλοπή 117.000 ευρώ, τα οποία χρησιμοποίησε με έναν συνεργό.

Η ιταλική αστυνομία αξιοποίησε μια πληροφορία, ότι ο συνεργός του ιερέα έκανε εισαγωγή ενός λίτρου από το ναρκωτικό GHB, το οποίο είναι και γνωστό ως το ναρκωτικό του βιασμού. Οι δυο τους, οργάνωναν πάρτι μέσω γνωριμιών που έκαναν από ιστοσελίδες ανάλογου περιεχομένου ενώ δεν παρέλειπαν να πουλήσουν και τα ναρκωτικά που είχαν στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με τα όσα έχει μάθει η αστυνομία από τις ανακρίσεις 200 ατόμων που γνώριζαν και συμμετείχαν στα πάρτι του ιερέα, η δράση του έχει ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια, ενώ έγινε γνωστό πως ο Σπαγνιέσι χρησιμοποιούσε τα λεφτά που έδιναν ως δωρεές οι πιστοί στις λειτουργίες για «φτωχές οικογένειες», όπως έλεγε ο 40χρονος ότι θα τα δώσει.

