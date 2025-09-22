Ιταλία: «Συναγερμός» σε Μιλάνο και Τορίνο με πλημμύρες από υπερχειλίσεις χειμάρρων – Αγνοείται μία γυναίκα

Ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες, Δευτέρα (22/9/2025), τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας. Πλημμύρες, υπερχειλίσεις χειμάρρων και ποταμών προκαλούν τεράστια προβλήματα στις περιοχές ενώ αγνοείται και μια γυναίκα.

Πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της κακοκαιρίας, αφού επίσης στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, δεκαπέντε τουρίστες που βρίσκονταν σε κάμπινγκ είναι απομονωμένοι και μια γυναίκα αγνοείται, εξαιτίας υπερχείλισης χειμάρρου.

Στο Μιλάνο και σε κωμοπόλεις σε μικρή απόσταση από την ιταλική συμπρωτεύουσα, ο ποταμός Σέβεζο έσπασε τα φράγματα και πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και ισόγεια σπίτια.

Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, για προληπτικούς λόγους. Στο Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητο χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.

Milano Niguarda, Italy now — Video of Seveso River flooding by Edoardo Uberti for "Tornado in Italia pic.twitter.com/t96yb6gM6t
September 22, 2025

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική Ιταλία και να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το βράδυ.