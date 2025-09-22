Συμβαίνει τώρα:
Ιταλία: «Συναγερμός» σε Μιλάνο και Τορίνο με πλημμύρες από υπερχειλίσεις χειμάρρων – Αγνοείται μία γυναίκα

Ο ποταμός Σέβεζο στο Μιλάνο έσπασε τα φράγματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και σπίτια
Οι πλημμύρες στην Ιταλία
Οι πλημμύρες στην Ιταλία / φωτό X

Ένα μεγάλο κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες, Δευτέρα (22/9/2025), τις περιφέρειες Λιγουρία, Πεδεμόντιο και Λομβαρδία της βόρειας Ιταλίας. Πλημμύρες, υπερχειλίσεις χειμάρρων και ποταμών προκαλούν τεράστια προβλήματα στις περιοχές ενώ αγνοείται και μια γυναίκα.

Πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της κακοκαιρίας, αφού επίσης στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, δεκαπέντε τουρίστες που βρίσκονταν σε κάμπινγκ είναι απομονωμένοι και μια γυναίκα αγνοείται, εξαιτίας υπερχείλισης χειμάρρου.

Στο Μιλάνο και σε κωμοπόλεις σε μικρή απόσταση από την ιταλική συμπρωτεύουσα, ο ποταμός Σέβεζο έσπασε τα φράγματα και πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και ισόγεια σπίτια.

Στην περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, για προληπτικούς λόγους. Στο Κόμο, κατολίσθηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αυτοκίνητο χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική Ιταλία και να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το βράδυ.

