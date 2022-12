Ένα μαχητικό Eurofighter εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στη Σικελία και τελικά συνετρίβη.

Όπως μεταδίδει η La Repubblica ένα μαχητικό Eurofighter από την 37η πτέρυγα συνετρίβη πέντε μίλια από τη βάση ενώ ξεκινούσε τη διαδικασία προσέγγισης για να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Τράπανι. Αρχικά οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ο πιλότος βρέθηκε ζωντανός, αλλά τελικά αγνοείται και γίνεται μεγάλη έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό του.

Πρόκειται για στρατιωτικό αεροσκάφος Eurofighter Typhoon, ένα μονοθέσιο μαχητικό αναχαίτισης πολλαπλών ρόλων το οποίο συνετρίβη στις εκβολές του ποταμού Μπίργκι κοντά στο τουριστικό κέντρο Rocche Draele.

🛑#Eurofighter precipitato:

continuano le ricerche del pilota del caccia monoposto Eurofighter del #37Stormo, precipitato per cause al momento non note durante la fase di rientro alla base da una missione addestrativa pic.twitter.com/Xa6hO75j0B