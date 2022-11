Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο νησί Ίσκια της νότιας Ιταλίας που επλήγη από μεγάλες κατολισθήσεις το Σαββατοκύριακο.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός στην Ίσκια της νότιας Ιταλίας, είναι 8 νεκροί, 4 αγνοούμενοι και 240 άστεγοι. Η Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έκανε γνωστό ότι η προσπάθεια εντοπισμού των αγνοουμένων συνεχίζεται με drone και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Παράλληλα, εκτός από τα 2 εκατ. ευρώ που διέθεσε χθες, Κυριακή, η κυβέρνηση Μελόνι κηρύσσοντας την Ίσκια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σήμερα η περιφέρεια της Καμπανίας, με πρωτεύουσα την Νάπολη, ενέκρινε απόφαση για την στήριξη του νησιού με άλλα 4 εκατ. ευρώ για την αρωγή των αστέγων, την ανοικοδόμηση, αλλά και έργα προς αποφυγή νέων κατολισθήσεων.

Continuano le ricerche dei dispersi dopo la frana a #Casamicciola , tra gli abitanti di #Ischia rabbia e rassegnazione: "Se io potessi me ne andrei" pic.twitter.com/0tiibLeXcg

🔴 #Ischia #nubifragio, individuato dai #vigilidelfuoco in via Celario il corpo senza vita di un disperso, in corso le delicate operazioni di recupero. Sale a 8 il numero delle vittime accertate [#28novembre 9:45] pic.twitter.com/6NfwqagIG1