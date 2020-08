Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μετά το πέρας των συνομιλιών του με την Άγγελα Μέρκελ στη γαλλική θερινή προεδρική κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, ότι η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει την κυριαρχία των μελών της στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν τίθεται υπό αμφισβήτηση, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε, επίσης, ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα ενεργήσουν συντονισμένα και ότι οι δύο χώρες θέλουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τον σεβασμό της κυριαρχίας.

Η Γαλλία και η Γερμανία μοιράζονται τον «ίδιο στόχο» της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας» και της «σταθερότητας» στην Ανατολική Μεσόγειο, σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησε με την καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Η Άνγκελα Μέρκελ τόνισε πως η Γερμανία έχει ταχθεί υπέρ του διαλόγου, σημειώνοντας επίσης πως δεν θα γίνει ανεκτή η απειλή της κυριαρχίας κρατών μελών της ΕΕ. “Τασσόμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων μέσω συνομιλιών κι όχι μέσω της κλιμάκωσης της έντασης”, είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσά τους, τόσο ο κ. Μακρόν, όσο και η κυρία Μέρκελ ανέφεραν πως μάλλον ο ένας συμπληρώνει τον άλλον.

«Ο στρατηγικός στόχος μας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ίδιος: η ευρωπαϊκή κυριαρχία και η σταθερότητα», τόνισε. «Κατόπιν ο καθένας μας έχει τα δικά του μέσα να το κάνει, έχουμε ο καθένας μας την ιστορία μας. Πρέπει να λειτουργούμε συμπληρωματικά», για να επιτύχουμε αυτόν τον κοινό στόχο, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.

Αναφορικά με την Λευκορωσία ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι Παρίσι και Βερολίνο συμφώνησαν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των διαδηλωτών της Λευκορωσίας.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι επαφίεται στον λαό της Λευκορωσίας να βρει μια λύση, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε επίσης να υπάρξει μια μεσολάβηση της ΕΕ για να ξεκινήσει διάλογος στη Λευκορωσία, “συμπεριλαμβάνοντας τη Ρωσία”.

Οι δύο ηγέτες δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στην υπόθεση Ναβάλνι, του Ρώσου αντίπαλου του Πούτιν, που νοσηλεύεται σε βαριά κατάσταση και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι δηλητηριάστηκε.

Άγγελα Μέρκελ και Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να παράσχουν ιατρική φροντίδα στον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Ρωσίας.

Ο Μακρόν σημείωσε δε ότι θέλει να δει τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι προκάλεσε την ασθένεια του Ναβάλνι. Πρόσθεσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να του παράσχει όποια βοήθεια χρειαστεί, ακόμη και να του δώσει άσυλο.

Je me réjouis du niveau d’engagement commun exceptionnel entre nos pays, tant sur le plan bilatéral, que sur le plan européen et international. Ensemble, nous sommes plus forts. https://t.co/zmOzK72dCi