James Hetfield: Σε κέντρο αποτοξίνωσης ο frontman των Metallica

Αγωνία στους θαυμαστές των Metallica για την υγεία του James Hetfield. Όπως ενημέρωσε η μπάντα μέσω twitter ο frontman του θρυλικού μέταλ συγκροτήματος εισήχθη ξανά σε κλινική προκειμένου να δώσει ακόμη μια μάχη με την εξάρτησή του από το αλκοόλ. Όπως ενημέρωσε το συγκρότημα η περιοδεία προσωρινά αναβάλλεται μέχρι να το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Είμαστε αληθινά στεναχωρημένοι που ενημερώνουμε τους fans και τους φίλους μας ότι πρέπει να ακυρώσουμε την περιοδεία μας σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Όπως μπορεί να ξέρετε, ο αδελφός μας James παλεύει με την εξάρτηση για πολλά χρόνια. Τώρα, δυστυχώς, ξαναμπήκε σε πρόγραμμα για να θεραπευτεί ξανά» αναφέρει το μήνυμα στους θαυμαστές τους.

Οι Metallica ενημέρωσαν πώς μόλις το επιτρέψουν η υγεία και το πρόγραμμα του Hetfileld η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί. «Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν», ανέφεραν χαρακτηριστικά, γνωστοποιώντας τους τρόπους με τους οποίους θα γίνει η επιστροφή των χρημάτων σε όσους έχουν ήδη αγοράσει εισιτήριο.

A Note from Lars, Kirk, and Rob

We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.

(1/6)

— Metallica (@Metallica) September 28, 2019