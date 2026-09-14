Κάγια Κάλλας: Το ρωσικό πλήγμα σε τρένο στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες

Η ρωσική επίθεση με drone σε τρένο στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είχε στόχο να τρομάξει τις δυτικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για την Ουκρανία και ότι δεν φοβόμαστε», δήλωσε η Κάγια Κάλλας σε δημοσιογράφους στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας όπου παραβρίσκεται για σύνοδο κορυφής για τη στρατηγική στην περιοχή της Αρκτικής.

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Αντίστοιχη ήταν η δήλωση και του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στην ίδια σύνοδο κορυφής στη Φινλανδία, ο οποίος τόνισε ότι το ρωσικό πλήγμα σε τρένο κοντά στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας έγινε με στόχο να φοβίσει και να διχάσει τους Ευρωπαίους.

Ο πρώην διευθυντής της CIA Ντέιβιντ Πετρέους βρισκόταν σε ουκρανικό σιδηροδρομικό σταθμό ακριβώς τη στιγμή που ρωσικό drone έπληξε επιβατικό τρένο την Κυριακή (13.09.2026), λίγο μετά τη διέλευση διπλωματικού συρμού που μετέφερε τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και άλλους ξένους αξιωματούχους.

EU foreign policy chief Kaja Kallas:



"The strike on the Poland train was clearly meant to scare Western countries. We should react by showing support to Ukraine." https://t.co/O4nGsOnSZC — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2026

Το Κίεβο παρουσίασε την επίθεση ως ακόμη μία ένδειξη της αυξανόμενης απειλής που συνιστά για την Ευρώπη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με την ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία να εκτιμά ότι είναι «αρκετά πιθανό» το πλήγμα να ήταν στοχευμένο.

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Ο διπλωματικός συρμός, στον οποίο επέβαιναν ο Τζόνσον, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας και άλλοι πρώην ηγέτες και ο οποίος εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίεβο προς την Πολωνία, είχε αναχωρήσει νωρίτερα από τον σταθμό Γιαχόντιν, περίπου δύο χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, λόγω της «διαρκούς απειλής ρωσικών πληγμάτων», σύμφωνα με τους Ουκρανικούς Σιδηροδρόμους.

«Αυτή είναι η τρομοκρατία του Πούτιν που “χτυπά” απευθείας την πόρτα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, καταδικάζοντας τις ρωσικές επιθέσεις στο συνοριακό πέρασμα του Γιαχόντιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του ότι οι δυνάμεις του έπλητταν «σιδηροδρομικές υποδομές στη δυτική Ουκρανία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων από ευρωπαϊκές χώρες», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο TASS.

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει παραμείνει ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργία, καταδίκασε τη ρωσική επίθεση, γράφοντας σε ανάρτησή του στο X ότι δεν γνωρίζει «ποια διαστρεβλωμένη λογική οδήγησε τον Πούτιν να ανατινάξει μια ακινητοποιημένη ουκρανική αμαξοστοιχία».

Ukraine’s future is in the West as a free independent sovereign country. We need to hear this loud and clear from Western leaders. pic.twitter.com/nuJ1fFwRVl — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 14, 2026

«Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι πρόκειται για το είδος των τυχαίων και παράλογων επιθέσεων που υφίστανται καθημερινά οι Ουκρανοί – ακόμη και στους πολιτικούς σιδηροδρόμους», πρόσθεσε.