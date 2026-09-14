Ρωσικό bulk carrier δέχτηκε επίθεση με drones στη Μαύρη Θάλασσα – Τραυματίστηκαν 3 ναυτικοί

Νέα επίθεση κατά ρωσικού πλοίου τύπου «bulk carrier» έγινε χθες (12/9/2026) στη Μαύρη θάλασσα και συγκεκριμένα στο λιμάνι Νοβοροσίσκ, όπου είχε δέσει το «Matros Koshka». Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις ναυτικοί.

Σύμφωνα με ενημέρωση ασφαλείας της EOS Marine, το bulk carrier «Matros Koshka», και ρωσική σημαία, φέρεται να επλήγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη θάλασσα.

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Η συγκεκριμένη επίθεση αποδεικνύει για ακόμη μία φορά το πως οι πολεμικές επιχειρήσεις επηρεάζουν τις ενέργειες τις εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου και ειδικότερα στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, στους χώρους ενδιαίτησης και στις καμπίνες του πληρώματος. Εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών.

Τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στην ενημέρωση δεν παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

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The dry cargo ship MATROS KOSHKA was spotted in the port of Novorossiysk.



It was previously involved in transporting wheat from the Crimean Peninsula. pic.twitter.com/hcqLaQGSh2 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) September 13, 2026

Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, το «Matros Koshka» παρέμενε ακινητοποιημένο στο λιμάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επιθεώρησης των ζημιών και της έκδοσης νεότερων οδηγιών.

Μετά το νέο πλήγμα, συστήνεται στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν επί 24ώρου βάσεως αυξημένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ.

Παράλληλα, οι χώροι ενδιαίτησης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές ναυτικής ασφάλειας.