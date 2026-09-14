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Μέγκαν Μαρκλ: Το βίντεο με τη νέα της ζωή στη Βρετανία – Ποδήλατο, ψάρεμα και βόλτες με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά

Το βίντεο με τις οικογενειακές στιγμές στο Instagram και τα emojis με τη βρετανική σημαία και μια καρδιά
Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι στη νέα τους ζωή στη Βρετανία
Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπας Χάρι στη νέα τους ζωή στη Βρετανία / Instagram / Handout via REUTERS
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Μια πρώτη ματιά στη νέα ζωή της οικογένειάς της στη Βρετανία έδωσε η Μέγκαν Μαρκλ, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ στη Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι Χάρι και η Μέγκαν επέστρεψαν στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου μαζί με τα παιδιά τους που πάνε πλέον σε βρετανικό σχολείο.

Η 45χρονη δούκισσα του Σάσεξ ανάρτησε την Κυριακή στο Instagram ένα βίντεο με προσωπικές οικογενειακές στιγμές, συνοδεύοντάς το με τη βρετανική σημαία και μια καρδιά. Στα πλάνα, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίζονται να περπατούν στην εξοχή, ενώ η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε μονοπάτι και ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι τρέχει δίπλα της.

Σε άλλο στιγμιότυπο, ένα από τα παιδιά ζεσταίνει τα πόδια του μπροστά σε φωτιά, ενώ σε άλλο βίντεο εμφανίζεται ο Χάρι φαίνεται σε μικρή βάρκα να ψαρεύει μαζί με τα παιδιά και να παίζουν στις λάσπες.

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν στα Κότσγουολντς, όπου εθεάθη στο Soho Farmhouse να πίνει τσάι με μια φίλη της. Πηγή ανέφερε ότι η Μέγκαν «αρχίζει να κοινωνικοποιείται και να κυκλοφορεί περισσότερο».

Ο πρίγκιπας Χάρι για ψάρεμα με τα παιδιά του
Ο πρίγκιπας Χάρι για ψάρεμα με τα παιδιά του via Instagram / Handout via REUTERS

Το ζευγάρι φέρεται επίσης να αναζητούσε σπίτι στην εύπορη περιοχή της αγγλικής υπαίθρου, ενώ ο Χάρι είχε κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Λονδίνο στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία, πάντως, δεν συνοδεύεται από επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Υπενθυμίζεται πως, με επιστολή – εντολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας και θεωρούνται πλέον «ιδιώτες με εμπορικά και φιλανθρωπικά συμφέροντα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε από την επιστολή, καθώς ενημερώθηκε γι’ αυτήν λίγο πριν δοθεί στη δημοσιότητα με τους ίδιους να ενοχλούνται και να επιθυμούν τον χαρακτηρισμό «δημόσια πρόσωπα».

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