Εντυπωσιακή αν όχι πρωτοφανής θεωρείται δικαστική απόφαση για Ρωσίδα εικαστικό, που αντιμετώπιζε ποινή τριετούς φυλάκισης για σκίτσα της που αναπαριστούν γυμνές γυναίκες. Η ακτιβίστρια αθωώθηκε και η νίκη αυτή, θεωρείται σπάνια καθώς αγωνίζεται υπέρ των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, σε μια Ρωσία όπου τα πάντα φιμώνονται.

Η εικαστικός από την Ρωσία, Γούλια Τσβέτκοβα, συνελήφθη το 2019 και κατηγορήθηκε για διανομή πορνογραφικού υλικού, αφού ανάρτησε σκίτσα σε social media στο πλαίσιο σειράς έργων με στόχο να τεθεί υπό αμφισβήτηση η εικόνα του σώματος στα μέσα ενημέρωσης και η στήριξη στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

27 year old Russian artist Yulia Tsvetkova is facing 6 years in prison for drawing these cartoons. She has also targeted in the past (heavy fines) because of her support and work with LGBT. Russian authorities do not want these to be seen, so please share them. #YuliaTsvetkova pic.twitter.com/Jo5csc7bAQ