Κάηκε η πόλη του Ελ Τσάπο! Αίμα και σκληρές μάχες στο Μεξικό

Όσοι έχετε παρακολουθήσει τις σειρές του Netflix για τους βαρόνους των καρτέλ ναρκωτικών μπορεί να πιστεύετε ότι στο πλαίσιο της μυθοπλασίας μπορεί ο σκηνοθέτης να υπερβάλλει. Τα όσα θα διαβάσετε και θα δείτε παρακάτω θα σας πείσουν ότι μπορεί και λίγα να δείχνουν οι σειρές αυτές.

Μπορεί ο μεγαλύτερος εν ζωή βαρόνος ναρκωτικών, ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν να είναι σε αμερικανικές φυλακές αλλά στην πατρίδα του το Μεξικό και ιδιαίτερα στο προπύργιό του την επαρχία της Σιναλόα κάνει κουμάντο ο γιος του ο Οβίδιο Γκουσμάν.

Οι αρχές τους Μεξικού αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Αλλά αυτά που ακολούθησαν ήταν άλλη μια ντροπιαστική σελίδα στο βιβλίο της προσπάθειας των κυβερνήσεων στο Μεξικό να πατάξουν τα καρτέλ ναρκωτικών.

#VideosLaJornada

La detención del hijo de #ElChapo Guzmán generó bloqueos y balaceras entre policías, militares, e integrantes de la #GuardiaNacional con miembros del cartel de #Sinaloa en zona de Tres Ríos, #Cualiacán. Más información https://t.co/rf4sVgtwcI pic.twitter.com/XrqXV7AmQl — La Jornada (@lajornadaonline) October 17, 2019

Πάνοπλοι αστυνομικοί εμφανίστηκαν με μεγάλα τζιπ και απίστευτο εξοπλισμό στην πόλη Κουλιακάν, την πόλη του Τσάπο. Και μάλιστα σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ κατάφεραν να συλλάβουν τον γιο του Ελ Τσάπο, Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες ο οποίος μαζί με αδέρφια του πιστεύεται πως διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο καρτέλ Σιναλόα. Κάποια στιγμής και ενώ είχε καταφτάσει στην πόλη ο «στρατός» των ναρκεμπόρων κυκλοφόρησε η φήμη ότι ο Οβίδιο Γκουσμάν σκοτώθηκε.

Ούτε αυτό όμως είχε συμβεί. Ο στρατός των Γκουσμάν μετέτρεψε την πόλη των 750.000 κατοίκων σε πεδίο μάχης. Επί ώρες ολόκληρες οι μάχες έδιναν και έπαιρναν. Τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media είναι αποκαλυπτικά.

"Culiacan" It's terrible what's happening innocent ppl in Mexico.This is what evil cartel to the world.They are murderers, kidnapping(human slavery), drug dealers, opressors, rapists who torture the innocent. Please, never be on their side. These people are sheer evil. #ElChapo https://t.co/GWJSzy1q06 — Ana P. Rose 🇺🇸 🇬🇹 🌍 (@rose_anap) October 18, 2019

Πολλά αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα πρατήριο καυσίμων πυρπολήθηκαν από βαριά οπλισμένους κακοποιούς με καλυμμένα τα πρόσωπα που περιφέρονταν στην πόλη με SUV, σε τουλάχιστον ένα από τα οποία ήταν εγκατεστημένο πολυβόλο μεγάλου διαμετρήματος. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media, διακρίνονται πολίτες καθώς προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από τα ράφια ενός σουπερμάρκετ, σε άλλο τρέχουν έντρομοι στο δρόμο. Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους στη μέση του δρόμου.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας — η Σιναλόα είναι μια από τις μεξικανικές περιοχές όπου το πρόβλημα της βίας είναι πιο οξύ — παρότρυνε τους κατοίκους να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

// Raw Footage Thread – Warning // El Chapo's Son Has Been Kidnapped & Groups Fighting to Get Him Back //Follow @realMeshNews for more Raw Footage as News Happens 🎥: u/zaxtrial#Culiacan #Culiacán #elchapo #mexico pic.twitter.com/1asVBxykZd — Mesh Live // Raw Video & News (@realMeshNews) October 17, 2019

Right now the terror in #Culiacan #Sinaloa #Mexico is real. The capture of one of the son’s of #ElChapo let all hell break loose. Escapes from jail, carjackings, explosions, and horrible rumors. The war was never over. pic.twitter.com/0mtPaOdjk1 — Siria Gastelum (@siriagastelum) October 17, 2019

Η μεγαλύτερη ντροπή για την κυβέρνηση του Μεξικού είναι ότι οι δυνάμεις ασφαλείας αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερο τον Οβίδιο Γκουσμάν και να αναδιπλωθούν, για να σωθούν όπως είπαν ανθρώπινες ζωές.

🇲🇽 Les autorités mexicaines sont parvenues à arrêter l'un des fils du baron de la drogue, #ElChapo. De violents affrontements ont précédé l'arrestation. pic.twitter.com/iGbwg2pv13 — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) October 18, 2019

Το παραδέχθηκε στο Reuters ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη της ομοσπονδιακής μεξικανικής κυβέρνησης, ο Αλφόνσο Ντουράσο. Ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση στην Πολιτεία Σιναλόα εντός ωρών, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Μάχη κυριαρχίας στο καρτέλ

Και οι έμποροι ναρκωτικών όμως έχουν τα προβλήματά τους. Το ισχυρό καρτέλ Σιναλόα είναι διχασμένο μετά την φυλάκιση του Ελ Τσάπο. Μερίδα του διοικείται από τους γιους του «Ελ Τσάπο», ωστόσο ένα μέρος του υπακούει στον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, εκ των ιδρυτών της συμμορίας.

Ο «Ελ Τσάπο», που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, φέρεται να είχε εισαγάγει στην αμερικανική επικράτεια τουλάχιστον 1.200 τόνους κοκαΐνης μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα. Παρά τη σύλληψή του, την έκδοσή του, την καταδίκη και τη φυλάκισή του, η συμμορία που δημιούργησε συνεχίζει να διακινεί το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων των ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος του Μεξικού Λόπες Ομπραδόρ δηλώνει πολύ σκοπός του είναι να μειωθεί η βία στη χώρα αφότου ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά οι προσπάθειες της κυβέρνησής του γι’ αυτό δεν μοιάζουν να φέρνουν καρπούς.

Κατά επίσημα στοιχεία, το 2018 καταγράφηκαν 33.749 ανθρωποκτονίες στο Μεξικό, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων συνδεόταν με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο αριθμός αυτός — ο χειρότερος στα χρονικά αφότου άρχισαν να τηρούνται τέτοια δεδομένα από τις αρχές — οδεύει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο φέτος: 23.063 άνθρωποι δολοφονήθηκαν μόνο τον Αύγουστο.

Από το 2006, πάντα σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, στον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ κακοποιών οι οποίοι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των καρτέλ, θυμάτων των συμμοριών και μελών τους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ανταγωνισμών ή ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.