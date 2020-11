“Καλπάζει” ο κορονοϊός στη Βρετανία – 25.177 νέα κρούσματα και 492 θάνατοι

Ακόμη 25.177 άτομα εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακόμη 492 έχασαν τη ζωή τους μετά τη μόλυνση από τον ιό, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία.

Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό από τις 18 Μαΐου, όταν αναφέρθηκαν 545 θάνατοι σε εθνικό επίπεδο.

Πρόκειται για αύξηση 95 θανάτων από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020.

