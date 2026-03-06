Καλπάζει πάνω από τα 90 δολάρια η τιμή στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για μάχη «μέχρι τέλους» στο Ιράν

Νέα αύξηση σημείωσαν οι τιμές στο πετρέλαιο που «πέταξαν» πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε νέα αναταραχή στις αγορές και στις τιμές στο πετρέλαιο μετά την δέσμευσή του πως θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Την ίδια ώρα οι επενδυτές ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στα Στενα του Ορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο άνευ όρων παράδοση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.