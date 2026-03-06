Πάνω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, επιβεβαιώνει τo «κακό σενάριο» μετά τις προειδοποιήσεις του Κατάρ

Τα 90 δολάρια ξεπέρασε την Παρασκευή (6.3.2026) το αργό πετρέλαιο Brent ενώ το WTI Crude βρέθηκε πάνω από τα 87 δολάρια το βαρέλι με αύξηση πάνω από 5% και 8% αντίστοιχα καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών προκαλώντας σπιράλ ανησυχιών σε καταναλωτές και βιομηχανία που θα πληρώσουν το κόστος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου εκτοξεύονται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ένα κύμα αναταραχής στις αγορές ενέργειας, με επίκεντρο τον αποκλεισμό της ναυτιλιακής οδού μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η αντίδραση των αγορών είναι σφοδρή παρά την μικρής διάρκειας «διόρθωση» που παρατηρήθηκε στις τιμές, με το Brent να υποχωρεί προς τα 84 δολάρια νωρίς σήμερα (6.3.2026), σε συνέχεια των μηνυμάτων που έδωσε από τη μια μεριά ο Αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «άμεση δράση» προκειμένου να μειωθεί η πίεση στις τιμές και από την άλλη το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που χαλάρωσε τους περιορισμούς στην Ινδία ώστε να μπορεί να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο για άλλο ένα μήνα.

Η αλλαγή σκηνικού όμως δεν είχε διάρκεια. Χωρίς σημάδια ύφεσης στις εχθροπραξίες, η Goldman Sachs Group επεσήμανε τον κίνδυνο το πετρέλαιο να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι σε περίπτωση που η αναταραχή επεκταθεί. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο άνω του 50% και οι κεντρικές τράπεζες δηλώνουν ανησυχία για πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού. Επίσης, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ προειδοποίησε ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να φτάσει τα 150 δολάρια.

Σημειώνεται ότι η εμπορική οδός μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει ουσιαστικά διακοπεί, λόγω των απειλών για την ασφάλεια των διερχόμενων πλοίων και τους περιορισμούς από τις ναυτασφαλιστικές εταιρείες.