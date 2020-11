Καμάλα Χάρις: Αυτές οι εκλογές ήταν η ψυχή της Αμερικής

Γράφει ιστορία η Καμάλα Χάρις που με το καλημέρα δεσμεύτηκε για δουλειά και χωρίς μάλιστα καθυστέρηση.

Η πρώτη γυναίκα που εξελέγη αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κάμαλα Χάρις, δεσμεύθηκε σήμερα να «στρωθεί στη δουλειά» χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να αποκατασταθεί «η ψυχή της Αμερικής», στην πρώτη δήλωσή της μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

«Σε αυτές τις εκλογές επρόκειτο για κάτι πολύ περισσότερο από τον Τζο Μπάιντεν ή από εμένα. Ήταν η ψυχή της Αμερικής και η αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για αυτήν. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας στρωθούμε στη δουλειά», έγραψε στο Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN