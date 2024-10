Καμάλα Χάρις για Γιαχία Σινουάρ: «Αποδόθηκε δικαιοσύνη» – Διεθνείς αντιδράσεις για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

Η εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ ήταν ένα «βήμα προόδου» για την εξάλειψη της απειλής που συνιστά η Χαμάς για το Ισραήλ, δήλωσε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις.

«Αποδόθηκε δικαιοσύνη», είπε η Κάμαλα Χάρις μιλώντας σήμερα (17.10.2024) σε δημοσιογράφους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχιά Σινουάρ.

«Ο Σινουάρ ήταν υπεύθυνος για τον θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου και των ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα», πρόσθεσε.

«Αυτή η στιγμή μας παρέχει μια ευκαιρία να τελειώσουμε επιτέλους τον πόλεμο στη Γάζα. Σήμερα, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι οικογένειες των θυμάτων της Χαμάς θα νιώθουν ένα αίσθημα ανακούφισης», κατέληξε.

“Justice has been served” VP Harris reacts to the killing of Hamas leader Yahya Sinwar, the mastermind behind the October 7th terror attacks on Israel. Harris adding “This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza.” pic.twitter.com/LRmBDccLXj

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την απελευθέρωση «όλων των ομήρων» που κρατούνται ακόμη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο του ηγέτη του, Γιαχία Σινουάρ.

«Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο κύριος υπεύθυνος των τρομοκρατικών επιθέσεων και βάρβαρων ενεργειών της 7ης Οκτωβρίου» (2023), έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Yahya Sinwar was the main person responsible for the terrorist attacks and barbaric acts of October 7th. Today, I think with emotion of the victims, including 48 of our compatriots, and their loved ones. France demands the release of all hostages still held by Hamas.