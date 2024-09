Κάμαλα Χάρις: Η ατάκα στην Όπρα Γουίνφρεϊ και προκάλεσε αντιδράσεις – «Αν κάποιος μπει στο σπίτι μου θα τον πυροβολήσω»

Αντιδράσεις προκάλεσε η Κάμαλα Χάρις που βρέθηκε καλεσμένη στο talk-show της Όπρα Γουίνφρεϊ μετά από μία ατάκα που είπε.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ υποδέχθηκε χτες Πέμπτη (19.09.2024) την υποψήφια Δημοκρατική πρόεδρο, Κάμαλα Χάρις η οποία δήλωσε πως θα αμυνόταν με όπλο, σε περίπτωση που κάποιος εισέβαλε στο σπίτι της, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

«Έχω όπλο. Αν κάποιος εισβάλει στο σπίτι μου, θα τον πυροβολήσω», είπε, ενώ στην συνέχεια πρόσθεσε γελώντας, «μάλλον δεν έπρεπε να το πω αυτό, αλλά το επιτελείο μου θα ασχοληθεί με αυτό αργότερα», δήλωσε η αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών.

Μάλιστα, η Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε πως τόσο η ίδια όσο και ο ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της, Τιμ Γουόλζ έχουν στην κατοχή τους όπλα.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει την πρόθεσή της να εφαρμόσει την απαγόρευση των ένοπλων επιθέσεων αποκαλώντας τα όπλα «εργαλεία πολέμου». Είναι υποστηρίκτρια της Δεύτερης Τροπολογίας, η οποία προστατεύει το δικαίωμα της οπλοκατοχής στην Αμερική, αλλά θα ήθελε αυστηρότερους νόμους για τα όπλα.

#KamalaHarris defends the ban on assault rifles, but reveals that she has a gun: “If someone breaks into my house, they will be shot.” pic.twitter.com/gwJJg5TTV7