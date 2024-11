Κάμαλα Χάρις: «Η ήττα είναι ασύλληπτα οδυνηρή», λέει η επικεφαλής της προεκλογικής της εκστρατείας

Η επικεφαλής της αποτυχημένης – όπως αποδείχθηκε- εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις για τις εκλογές στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «η ήττα είναι ασύλληπτα οδυνηρή».

Σε email που κοινοποίησε προς όλο το προσωπικό που εργάστηκε για τις εκλογές στις ΗΠΑ από το «μετερίζι» της εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, η Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον έγραψε: «Είναι δύσκολο. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να το επεξεργαστούμε.

Αλλά το έργο της προστασίας της Αμερικής από τις επιπτώσεις μιας προεδρίας Τραμπ αρχίζει τώρα.

Ξέρω ότι η αντιπρόεδρος δεν έχει τελειώσει με αυτόν τον αγώνα και ξέρω ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το email θα ηγηθούν σε αυτή τη συλλογική αποστολή».

Η Ντίλον, η οποία ήταν επίσης επικεφαλής της νικηφόρας εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για το 2020, επαίνεσε το προσωπικό της για τη σκληρή δουλειά τους από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία τον Ιούλιο μετά την αποχώρηση του προέδρου, λέγοντας ότι «άφησαν τα πάντα στο πεδίο».

«Χτίσατε μια πρώτης τάξεως, ιστορική προεδρική εκστρατεία ουσιαστικά μέσα σε 90 ημέρες», έγραψε. «Διαχειριστήκατε πράγματα που κανείς δεν χρειάστηκε ποτέ να διαχειριστεί και πιθανότατα κανείς δεν θα χρειαστεί να το κάνει ξανά».

Ο Ντίλον υπερασπίστηκε επίσης τη στρατηγική της προεκλογικής εκστρατείας, λέγοντας ότι ενώ η χώρα στο σύνολό της κινήθηκε προς τα δεξιά, «στις πολιτείες που έδωσαν μάχη είδε τη μικρότερη κίνηση προς την κατεύθυνσή του».

It’s ok to be anxious. The stakes are high. But we are going to win this thing, and YOUR effort will make it happen! When we fight we win.



Get involved: https://t.co/wJzlxxnv0Ipic.twitter.com/2nlk3xfqga