Κάμαλα Χάρις: Ποιοι διάσημοι στηρίζουν την υποψηφιότητά της

Τη στήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις, λίγες ώρες μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές και την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, εκφράζουν ήδη δημόσια διάσημοι ηθοποιοί και τραγουδιστές στις ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε τελικά να κάνει πίσω -μετά τις έντονες πιέσεις που του ασκήθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών- και να μην διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, ανακοινώντας ότι θα στηρίξει την υποψηφιότητα της αντιπροέδρου του Κάμαλα Χάρις.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «εξαιρετική ηγεσία» του και για την «ανιδιοτελή και πατριωτική πολιτική του», δηλώνοντας πως «είναι τιμή μου που έχω την υποστήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω αυτή την υποψηφιότητα.

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis), τονίζοντας ότι στηρίζει την απόφαση Μπάιντεν να αποσυρθεί και χαρακτήρισε τη Κάμαλα Χάρις ως «έμπιστη και δοκιμασμένη», επισημαίνοντας πως είναι σφοδρή υπέρμαχος των δικαιωμάτων των φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων και το μήνυμά της είναι αυτό της ελπίδας και της ενότητας για τις ΗΠΑ σε μια εποχή μεγάλου εθνικού διχασμού.

Η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι (Katy Perry) ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο τραγουδά «it’s a woman’s world, and you’ re lucky to be living in it” («είναι ο κόσμος της γυναίκας και είστε τυχεροί που ζείτε σε αυτόν»).

Επίσης, ο κωμικός και παρουσιαστής Τζον Στιούαρτ (Jon Stewart) σχολιάζοντας την απόφαση Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου και να στηρίζει την Κάμαλα Χάρις, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter): «Θρύλος».

H βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ο Τζο Μπάιντεν θα περάσει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την προάσπιση της δημοκρατίας μας».

