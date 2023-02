Δεν έχει τέλος το θρίλερ με τα άγνωστα αντικείμενα που εντοπίζονται να πετούν στον αμερικανικό εναέριο χώρο, καθώς το βράδυ του Σαββάτου (11.2.2023) εντοπίστηκε ένα νέο άγνωστο αντικείμενο πάνω από τον Καναδά, μετά από αυτό που εντοπίστηκε την Παρασκευή στις ΗΠΑ.

Μετά τον συναγερμό που σήμανε στις ΗΠΑ με το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας και την κατάρριψη αγνώστου αντικειμένου πάνω από την Αλάσκα, τώρα οι Αρχές εντόπισαν ένα αντικείμενο πάνω από τον Καναδά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) ανακοίνωσε χθες Σάββατο (11.2.2023) ότι έχει στα ραντάρ της «ένα αερομεταφερόμενο αντικείμενο σε μεγάλο υψόμετρο» πάνω από τις βόρειες περιοχές του Καναδά.

Στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν σηκωθεί και επιχειρούν στην περιοχή πάνω από τον Καναδά αλλά και πάνω από την Αλάσκα, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό και την κατάρριψη αγνώστου αντικειμένου με μέγεθος «σαν ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης», όπως το περιέγραψε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει σαφές τι είναι το αντικείμενο ή αν σχετίζεται με το κατασκοπευτικό μπαλόνι της Κίνας ή με το άλλο αντικείμενο που καταρρίφθηκε πάνω από την Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή.

