Καναδάς: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς ιστορική εκκλησία με σπάνιες τοιχογραφίες

Στάχτη έγινε εκκλησία στο Τορόντο, καθώς κατέστρεψε έναν ιστορικό χώρο με σπάνιες φωτογραφίες από σπουδαίους καλλιτέχνες του Καναδά.

Τα συνεργεία της πυροσβεστικής έσπευσαν την περασμένη Κυριακή (09.06.2024) να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στην Αγγλικανική εκκλησία της Αγίας Άννας, μια εθνική ιστορική τοποθεσία στη γειτονιά της Μικρής Πορτογαλίας στο Τορόντο του Καναδά.

«Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς όπως και όλα τα έργα τέχνης» είπε στις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Τζέσοπ, αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς.

Ανάμεσα στα έργα στο εσωτερικό της εκκλησίας υπήρχαν 20 που απεικόνιζαν τη ζωή του Ιησού και δημιουργήθηκαν από την Ομάδα των Επτά, αναγνωρισμένο όμιλο Καναδών ιμπρεσιονιστών ζωγράφων.

Στην ομάδα οφείλεται η δραματική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Καναδοί κατανόησαν και αντιλήφθηκαν την τεράστια άγρια φύση της χώρας. Τις τελευταίες δεκαετίες τα έργα των μελών της έχουν γίνει από τα πιο περιζήτητα στη χώρα. Η ομάδα των Επτά έφτασε στο δημιουργικό της ζενίθ τη δεκαετία του 1920.

Η Σάρα Μπάσνετ, καθηγήτρια ιστορίας τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο είπε ότι οι τοιχογραφίες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο ενός είδους κίνησης ενάντια στη μαζική παραγωγή και υπέρ του μοναδικού, του όμορφου, του χειροποίητου που ενσωματώθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία στο Τορόντο.

