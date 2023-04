Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση ανδρών πολιτικών στον Καναδά να φορέσουν ροζ γόβες σε μια προσπάθεια να διαμαρτυρηθούν για τη βία κατά των γυναικών.

Την ασυνήθιστη σκηνή με τις ροζ γόβες δημοσίευσε στο Twitter ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Omar Alghabra με ένα μήνυμα κατά της βίας των γυναικών: «Η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινωνία μας. To hope in Heels γίνεται για την αφύπνιση κατά της βίας των γυναικών, ενώ ενθαρρύνει τους άνδρες και τα αγόρια να είναι μέρος της λύσης. Φορέσαμε τα εμβληματικά ροζ τακούνια για να δείξουμε τη στήριξή μας στο σημαντικό αυτό σκοπό».

Ωστόσο, στο βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός φαίνονται άνδρες πολιτικοί να μπαίνουν χορεύοντας, γελώντας και χειροκροτώντας μέσα στην αίθουσα.

Η χειρονομία αυτή αντιμετωπίστηκε με σαρκασμό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

