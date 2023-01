Η υπουργός Άμυνας του Καναδά Ανίτα Ανάντ, που επισκέπτεται το Κίεβο όπου συναντήθηκε σήμερα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα παραδώσει στην Ουκρανία 200 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού τύπου Senator, ως μέρος ενός νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας.

«Η σημερινή δωρεά 200 τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία αποδεικνύει τη συνεχή δέσμευσή μας για την ασφάλεια του ουκρανικού λαού», δήλωσε η υπουργός Άμυνας του Καναδά.

«Αυτά τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με την καλύτερη τεχνολογία αιχμής και τα όπλα μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν σε αυτά», δήλωσε η Ανάντ, καθισμένη δίπλα στον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ.

«Αυτή τη δύσκολη ημέρα για την Ουκρανία, οι φίλοι μας συνεχίζουν να μας υποστηρίζουν. Ευχαριστούμε τον Τζάστιν Τριντό και τον καναδικό λαό για έναν ακόμη γύρο στρατιωτικής βοήθειας», έσπευσε να γράψει στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας μνεία στον θάνατο του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών Ντένις Μοναστίρσκι σήμερα, όταν το ελικόπτερό του συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 14 άνθρωποι.

On this difficult day for 🇺🇦, our friends continue to support us. Thank you @JustinTrudeau & 🇨🇦 people for another defense aid package announced today in Kyiv by @AnitaAnandMP. Today the Ukrainian army needs 200 Senator APCs more than ever. Together we are moving towards victory!