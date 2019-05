Κάννες: Βράβευσαν με το Palm Dog τη σκυλίτσα στην ταινία του Ταραντίνο! Video

“Αφιερώνω το βραβείο αυτό στην υπέροχη ηθοποιό μου, τη Μπράντι”, αντέδρασε ο Κουέντιν Ταραντίνο, παραλαμβάνοντας το Palm Dog Wamiz κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στην παραλία.

“Η ταινία συγκίνησε την κριτική επιτροπή χάρη στην απίστευτη ερμηνεία του θηλυκού πίτμπουλ Μπράντι”, υπογράμμισε ο Τόμπι Ρόουζ, ο δημιουργός του βραβείου.

And the Palm Dog goes to… Quentin Tarantino, and canine star Brandy, for Once Upon a Time… in Hollywood! #Cannes2019 https://t.co/X1NvRrT0y6 pic.twitter.com/EFqXzoGG2X

— Irish Film Institute (@IFI_Dub) May 24, 2019