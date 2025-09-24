Κάντα Όουενς: Η MAGA influencer και podcaster που διαδίδει ότι «η Μπριζίτ Μακρόν είναι άντρας» – Η στενή συνεργασία με τον Τσάρλι Κερκ

Η Κάντας Όουενς, σχολιάστρια θεωριών συνωμοσίας και πρόσωπο της αμερικανικής ακροδεξιάς, έχει πάθει εμμονή με την Μπριζίτ Μακρόν και το φύλο της. Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άντρας και εργάζεται αδιάκοπα για να αναζωπυρώσει τα εν λόγω fake news.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, ετοιμάζονται να καταθέσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα, βάζοντας έτσι οριστικό τέλος στις φήμες και στις θεωρίες συνωμοσίας που διακινεί η συντηρητική influencer.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αυτήν την εξέλιξη και την αγωγή που έχουν καταθέσει εις βάρος της ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν σχετικά με τους ισχυρισμούς της ότι η 72χρονη Πρώτη Κυρία της Γαλλίας δεν γεννήθηκε γυναίκα, η Όουενς ξαναχτύπησε και απαιτεί η Μπριζίτ Μακρόν να εξεταστεί από γιατρό για να αποδείξει το φύλο της.

«Θα απαιτήσουμε η Μπριζίτ να εξεταστεί από ανεξάρτητο γιατρό και θα ζητήσουμε να μας δοθεί ο ιατρικός της φάκελος» είπε η Όουενς στη βρετανική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι η εκδίκαση της υπόθεσης στις ΗΠΑ έχει τους δικούς της κανόνες.

«Εδώ δεν είναι Γαλλία, όπου η Μπριζίτ και ο Εμανουέλ Μακρόν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ είναι Αμερική. Δεν μπορείς να παρακάμψεις τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων πριν την έναρξη της δίκης, μόνο και μόνο επειδή είσαι ξένος ηγέτης που εξοργίστηκε με τα δικαιώματα που εξασφαλίζει σε μια podcaster η Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος», τονίζει η Όουενς στη δήλωσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισχυρισμοί για το φύλο της Μπριζίτ Μακρόν πρωτεμφανίστηκαν σε περιθωριακές διαδικτυακές ομάδες αρκετά χρόνια νωρίτερα, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube το 2021 από τις Γαλλίδες μπλόγκερς Αμαντίν Ροΐ και Νατάσα Ρέι.

Οι Μακρόν αρχικά κέρδισαν μια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των δύο γυναικών το 2024, ωστόσο η απόφαση αυτή ανετράπη σε έφεση το 2025, για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι βάσει της αλήθειας του ισχυρισμού.

Ποια είναι Κάντας Όουενς

Η Κάντας Όουενς,γεννημένη στις 29 Απριλίου 1989, είναι Αμερικανίδα και είναι η γυναίκα που λέει ανοιχτά πως η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Τα λεγόμενά της προκάλεσαν μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και μια ολόκληρη κινητοποίηση από τους Μακρόν, που ετοιμάζονται να παρουσιάσουν επιστημονικά στοιχεία προκειμένου να καταρρίψουν τους εν λόγω ισχυρισμούς.

Μεγαλωμένη στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ, η Όουενς πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, καθώς σε ηλικία μόλις 11 ετών ο πατέρας της εγκατέλειψε την οικογένεια. Μαζί με τις τρεις αδερφές της μεγάλωσε με τους παππούδες της. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Ρόουντ Άιλαντ, όμως δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Ξεκίνησε καριέρα στον χώρο της επικοινωνίας, αρχικά δουλεύοντας σε εταιρείες μάρκετινγκ.

Η πρώτη της εμφάνιση στη δημόσια σφαίρα ήρθε μέσα από μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο με το όνομα Degree180, όπου συχνά ασκούσε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ και προωθούσε πιο φιλελεύθερες θέσεις.

Το 2017 σηματοδοτεί τη ριζική αλλαγή της πορείας της. Αφού εγκατέλειψε το Degree180 και αποστασιοποιήθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα, άρχισε να στηρίζει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ρητορική της κατά των φιλελεύθερων ΜΜΕ, του κινήματος Black Lives Matter και της πολιτικής ορθότητας βρήκε μεγάλη απήχηση στον χώρο των Ρεπουμπλικανών.

Η Όουενς έγινε ιδιαίτερα γνωστή όταν λάνσαρε το κίνημα Blexit (Black Exit), το οποίο ενθάρρυνε τους μαύρους ψηφοφόρους να εγκαταλείψουν το Δημοκρατικό Κόμμα και να στηρίξουν τους Ρεπουμπλικανούς. Κατά την άποψή της, η απεξάρτηση των Αφροαμερικανών από τη «δημοκρατική αφήγηση περί θυματοποίησης» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική πρόοδο.

Η ίδια μετρά έσοδα άνω του 1 εκατ. δολαρίων ετησίως μόνο από το «Candace Owens Podcast», έχει περισσότερους από 5 εκατ. followers σε Χ και Instagram, ενώ πάνω από 2 εκατ. άνθρωποι την ακολουθούν στo YouTube.

Από το 2017 έως το 2019, η Κάντας Όουενς, ηγήθηκε των επικοινωνιών του think tank Turning Point USA, που ιδρύθηκε από τον νεαρό υποστηρικτή του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ. Δημιουργός περιεχομένου υπέρ των ιδεών του Αμερικανού προέδρου, η Όουενς είχε επιτεθεί με σφοδρότητα στο κίνημα Black Lives Matter.

Τον Απρίλιο του 2018, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, εξέφρασε θαυμασμό για «τον τρόπο σκέψης της Κάντας Όουενς». Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων, Τεντ Κρουζ, την είχε φανταστεί να υπηρετεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης για τις εκλογές του 2020, δήλωνε: «Είναι μια από τις πιο δυνατές φωνές υπέρ του Τραμπ».

Η Κάντας Όουενς έχει δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία στα social media και τα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας ανοιχτά τις συντηρητικές πολιτικές θέσεις του προέδρου Τραμπ. Έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για διασπορά fake news, ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες, ενώ έχει αναπτύξει και την προσωπική της πλατφόρμα Candace Owens Inc., όπου συνεχίζει να επηρεάζει εκατομμύρια ακολούθους.

Η δραστηριότητά της στον ψηφιακό χώρο περιλαμβάνει podcasts, βίντεο στο YouTube και αναρτήσεις σε Twitter/X, όπου διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις. Το παράδειγμα με τη Μπριζίτ Μακρόν αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθειά της να εξαπλώσει παραπληροφόρηση διεθνώς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια εμφανίζεται με επιδεικτική σιγουριά και σκληρή ρητορική, παρουσιάζοντας τις απόψεις της ως «αποκαλυπτικές αλήθειες», γεγονός που ενισχύει την απήχησή της στους οπαδούς της υπερσυντηρητικής δεξιάς, ενώ ταυτόχρονα πυροδοτεί αντιδράσεις και καταδίκες για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Οι θέσεις που έχει κατά καιρούς εκφράσει η Όουενς είναι ξεκάθαρα ακραίες κι όλα όσα έλεγε διατυπώθηκαν ενώ ήταν συνεργάτης συντηρητικών ΜΜΕ και οργανισμών. Τον Ιούλιο του 2024 είχε τονίσει πως τα πειράματα των Ναζί σε ανθρώπους είναι απλώς μια «αλλόκοτη προπαγάνδα».

«Κάποιες από τις ιστορίες που ακούγονται είναι εντελώς εξωφρενικές. Άνοιγαν ανθρώπους και μετά τους έκαναν ράμματα; Γιατί να το κάνεις αυτό; Ακόμα κι αν είσαι ένας από τους πιο σατανικούς ανθρώπους στον κόσμο, αυτό είναι τρομερό χάσιμο χρόνου», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά σε podcast της για τον Γιόζεφ Μένγκελε.

Στάθηκε ανοιχτά ενάντια στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς την περίοδο του COVID-19, στις μάσκες και στα περιοριστικά μέτρα. Εξέφρασε συχνά απόψεις που θεωρήθηκαν παραπληροφόρηση από ειδικούς.

Είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της «Συκοφαντίας του Αίματος» που ήταν υπεύθυνη για τον διωγμό εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων και έχει ισχυριστεί ότι ο ιουδαϊσμός είναι μια «θρησκεία με επίκεντρο την παιδοφιλία που πιστεύει στους δαίμονες και στις θυσίες παιδιών». Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι πως η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι οργανώθηκε από φιλο-ισραηλινό λόμπι.

Η 36χρονη έχει ισχυριστεί ότι η οικονομική κατάσταση των μαύρων σήμερα είναι χειρότερη απ’ ό,τι την εποχή που ήταν σε ισχύ η νομοθεσία του Τζιμ Κρόου και ότι για τους μαύρους τα πράγματα ήταν καλύτερα στα 100 πρώτα χρόνια μετά τον εμφύλιο από όσο είναι το 2025.

Ακόμα έχει υποστηρίξει πως η επιστήμη είναι «παγανιστική πίστη» ενώ έχει πάρει θέση και για τη θεωρία της επίπεδης γης.

«Δεν είμαι υπέρ της θεωρίας της επίπεδης γης ούτε υπέρ της θεωρίας της στρογγυλής. Είμαι κάποια που έχει εγκαταλείψει τη λατρεία της επιστήμης», είχε υπογραμμίσει για την ακρίβεια.

Η συνεργασία με τον Τσάρλι Κερκ

Η Όουενς πρωταγωνίστησε και με το κίνημα MAGA αλλά και τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί σημαντικά πριν εκείνος πέσει νεκρός με μία σφαίρα στον λαιμό.

Στην εκπομπή της υποστήριξε πως ένας διαχειριστής fund εβραϊκής καταγωγής είχε απειλήσει τον Κερκ όταν αυτός άρχισε να αμφισβητεί τις πρακτικές του Ισραήλ στη Γάζα ενώ δεν δίστασε να πει πως προσφέρθηκαν πολλά χρήματα στον Κερκ τα οποία εκείνος αρνήθηκε.

Candace Owens:



“The fact of the matter is we’ve never handed out more degrees in our society, [and] we’ve never produced dumber kids. … Go read one of the letters that an 18 year old soldier wrote during the Civil War when he was just writing to his mom back at home.



Sounded… pic.twitter.com/qDHeGlcfex — Charlie Kirk (@charliekirk11) June 14, 2024

Η ακραία ρητορική της 36χρονης έχει όμως προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και στον στενό κύκλο άλλων ακραίων συντηρητικών.

Η εμμονή με την Μπριζίτ Μακρόν

Η Όουενς διακίνησε τον ισχυρισμό ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριτζίτ Μακρόν, γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν Μισέλ Τρονιέ -το όνομα του αδερφού της – και έγινε γυναίκα στην πορεία της ζωής, μετά από εγχείρηση αλλαγής φύλου.

Η συγκεκριμένη φήμη ξεκίνησε από περιθωριακούς διαδικτυακούς κύκλους πριν από μερικά χρόνια και διαδόθηκε ευρύτερα το 2021, μέσω ενός βίντεο στο YouTube από δύο γαλλίδες μπλόγκερ.

Τώρα, η σύζυγος του Γάλλου πρόεδρου θα υποβληθεί σε μια διαδικασία που θα απαιτήσει να προσκομιστούν επιστημονικές αποδείξεις και φωτογραφίες, όπως εικόνες της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Μιλώντας στο podcast «Fame Under Fire», ο δικηγόρος του ζεύγους στην υπόθεση είπε ότι η Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί τους εν λόγω ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και πως όσα λέγονται «αποσπούν την προσοχή» του Γάλλου προέδρου.

«Δεν υπονοώ ότι αυτή η υπόθεση τον έχει αποσυντονίσει. Αλλά όπως θα συνέβαινε με οποιονδήποτε προσπαθεί να συνδυάσει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε επηρεάζει. Δεν είναι άτρωτος απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας».

Ο κ. Κλερ ανέφερε ότι θα υπάρξει «μαρτυρία εμπειρογνώμονα που θα είναι επιστημονικής φύσης».

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία θα είναι δημόσια, η Μπριζίτ Μακρόν είναι αποφασισμένη να αποδείξει ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και να προστατεύσει την προσωπική της τιμή.