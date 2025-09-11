Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι σφαίρες στο όπλο του δράστη είχαν χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα και μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, που έχει προκαλέσει πολιτικό και κοινωνικό αναβρασμό στις ΗΠΑ, με το FBI και πολιτειακές αστυνομικές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Στο πλαίσιο σημερινής (11.09.2025) συνέντευξης Τύπου, πράκτορες του FBI μίλησαν για την πορεία των ερευνών, αποκαλύπτοντας ότι έχουν καθαρά βίντεο και φωτογραφίες του δράστη που βρίσκεται πίσω από την στυγερή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ μπροστά από πλήθος φοιτητών που είχε συγκεντρωθεί χθες Τετάρτη (10.09.2025) για να τον παρακολουθήσει σε ντιμπέιτ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των ομοσπονδιακών αρχών που έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το τυφέκιο του δράστη σε μια δασώδη περιοχή, μέσα από την οποία διέφυγε αφού πυροβόλησε τον Κερκ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Wall Street Journal, επικαλούμενο πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση των ερευνών, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία είναι ένα κυνηγετικό τυφέκιο, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε μια πετσέτα.

Αστυνομικές δυνάμεις στην πανεπιστημιούπολη όπου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ / REUTERS / Jim Urquhart

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην θαλάμη βρισκόταν ένα άδειο φυσίγγιο, ενώ ο γεμιστήρας είχε επίσης τρία άδεια φυσίγγια. Τόσο το τυφέκιο όσο και τα πυρομαχικά έχουν σταλεί σε ειδικά εργαστήρια του FBI για περαιτέρω ανάλυση.

Αυτό όμως που τράβηξε το ενδιαφέρον των αρχών είναι το γεγονός ότι όλα τα πυρομαχικά που εντόπισαν οι αρχές, ήταν χαραγμένα με αντιφασιστικά συνθήματα και με μηνύματα υπέρ των τρανς ατόμων.

Οι πράκτορες του FBI αποκάλυψαν επίσης βρέθηκαν αποτυπώματα από παλάμη και πήχη πάνω στο τυφέκιο και πως έχουν βίντεο από τον δράστη και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να τον ταυτοποιήσουν τότε τα πλάνα αυτά θα δημοσιευτούν στα μέσα ενημέρωσης και στα social media σε περίπτωση που τον αναγνωρίσει ο κόσμος.

BREAKING: FBI officials in Utah have confirmed they have recovered the weapon believed to have been used to kill right-wing activist Charlie Kirk, and have also confirmed the shooter’s movements.



Follow our live blog https://t.co/PUuDyqXZfs



Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/gIFnJagFZo — Sky News (@SkyNews) September 11, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, ήταν μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της συντηρητικής δεξιάς στις ΗΠΑ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Turning Point USA, μιας ισχυρής οργάνωσης νέων που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 3.500 πανεπιστημιουπόλεις.

Ο ίδιος παρουσίαζε ένα δημοφιλές podcast και ήταν γνωστός για τη διοργάνωση συζητήσεων με θέμα «Prove Me Wrong» στις πανεπιστημιουπόλεις όπου διοργάνωσε ανοιχτές συζητήσεις και ντιμπέιτ με φοιτητές.

Ο Κερκ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση του Τραμπ προς τους νέους ψηφοφόρους κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024. Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (11.09.2025) ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

«Πριν ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τον τρόμο και τη θλίψη που ένιωσαν τόσοι πολλοί Αμερικανοί για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρχή της ομιλίας του, στην τελετή για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

BREAKING: President Trump announces he will posthumously award Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom:



“Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty.” pic.twitter.com/9aLsgilQDz — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

«Ο Τσάρλι ήταν ένας υπέρμαχος της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός, με φόντο μια δολοφονία η οποία έχει προκαλέσει σοκ στην αμερικανική πολιτική σκηνή αλλά και στην κοινωνία, η οποία είναι αντιμέτωπη με ακραία πόλωση από την έξαρσης της κοινωνικής και πολιτικής βίας.